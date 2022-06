Scarpe da Scoglio 2022 Migliori per Il Mare

Comode, pratiche e leggere, le scarpe da scoglio ci permettono di goderci il bagno in mare evitando punture, possibili tagli e così via. Allo stesso modo ci consentono di camminare nella zona degli scogli senza rischiare piccole escoriazioni . Talvolta si sottovaluta l'importanza di questo accessorio da mare, pensado di sostituirlo con sandali di gomma , ma il risultato non è altrettanto soddisfacente.

Le scarpe da scoglio sono indispensabili quando si sceglie di trascorrere al mare, in una località il cui fondale è costituito da sassi o contornata da scenografici scogli. Le scarpe da scoglio, come suggerisce il nome, hanno come finalità quella di proteggere il piede dalle asperità degli scogli e dei piccoli sassi del fondale, ma anche di garantire un minimo effetto anti-scivolo su superfici irregolari e bagnate. Sono le compagne ideali delle maschere da snorkeling , pensate per apprezzare la bellezza dei fondali, delle pinne da nuoto e, ovviamente, dei costumi da nuoto .

Scarpe da Scoglio: le migliori del 2022

Quali sono le migliori scarpe da scoglio? Come al solito in gran parte dipende da ciò che si cerca, se, tutto sommato, si accetta di indossare le scarpe da scoglio senza troppi problemi, considereandole, anzi, un accessorio a tutti gli effetti, le scelte sono moltissime.

Diverso è se, invece, si decide di portare le scarpe da scoglio nostro malgrado, perché spinti dalla location di mare, ma si continua a trovarle un dettaglio di troppo. In questa seconda ipotesi è bene cercare delle scarpe da scoglio che soddisfino il lato estetico. Il consiglio potrebbe essere di acquistare delle scarpe da scoglio trasparenti, così da potersele quasi dimenticare mentre si indossano.

Ecco i dieci modelli di scarpe da scoglio più gettonati su Amazon nel 2022:

Scarpette da Scoglio SEAC

Le scarpe da scoglio SEAC sono tra i modelli più venduti su Amazon, perché sono molto economiche e offrono una buona qualità. Sono dotate di una suola di gomma antiscivolo. La gomma è abbastanza spessa, cosa che permette di avere un grip migliore. Il materiale in cui è realizzata la scarpa è il neoprene ed avvolge il piede in maniera completa. Sono presenti comunque degli inserti a rete in mesh che consentono al piede di traspirare. Inoltre, queste scarpe da scoglio sono provviste di una sorta di fibbia, che consente di regolarne ancora meglio la calzata.

Scarpe da Scoglio Cressi Reef

Cressi propone delle scarpe da scoglio estremamente comode e versatili. Sono realizzate in neoprene bifoderato che le rende comode ed elastiche e isolano il piede dal punto di vista termico. Sono dotate di una rete di drenaggio che, inoltre, consente la traspirazione della pelle. La chiusura è in velcro e permette di far aderire per bene la scarpa al piede. La suola è antiscivolo e garantisce quindi una buona aderenza sul terreno. Si indossano in maniera facile, ci sono anche due piccole asole, una davanti e una sopra il tallone, che facilitano la procedura per indossarle.

Scarpe da Scoglio Cressi Pulpy per bambini

Le scarpe da scoglio sono molto utili anche per i bambini, proprio perché spesso al mare, apprezzando la libertà offerta dal luogo, tendono a muoversi senza fare particolare attenzione. Sono molto simili al modello di scarpe da scoglio per adulti, sempre proposto da Cressi. Le Pulpy sono scarpette acquatiche monomateriche realizzate in materiale morbido e leggero. Proteggono il piede dalla sabbia scottante, dalle pietre, dai ricci di mare, da scogli e fondali frastagliati. Possono essere calzate a piede nudo e si possono usare tanto in prossimità dell'acqua quanto per passeggiare in strada. Le Pulpy hanno un aspetto divertente e vestono colori vivaci, saranno compagne inseparabili del tuo divertimento, passo dopo passo.

Scarpe da Scoglio Trasparenti Cressi

Chi non ama l'idea di indossare delle scarpe da scoglio, può forse digerire meglio questa necessità scegliendone un paio trasparenti. La loro trasparenza non deve trarre in inganno: sono robuste e valide tanto quanto quelle dall'estetica più tradizionale. In particolare queste scarpe Cressi hanno un rinforzo sulla suola sia in punta che sul tallone, per garantire ancora maggiore comfort. Naturalmente la suola è anche antiscivolo. La tomaia è interamente traforata, garantendo la traspirabilità. A differenza di altri modelli, queste scarpe sono in gomma e non in tessuto.

Scarpe da Scoglio Trasparenti Arena

Le scarpe da scoglio trasparenti di Arena sono ideali per la vita sugli scogli. Non hanno chiusura, ma sono realizzate interamente in materiale sintetico, in particolare in PVC, e le due linguette sopra il tallone e sul davanti aiutano a calzarle più agevolmente. La scarpa ha una vestibilità simile a quella delle comuni scarpe da indossare ed è quindi consigliato l'acquisto del numero che utilizziamo normalmente. Le recensioni sono molto buone, diversi utenti lo definiscono un prodotto ottimo e hanno trovato queste scarpe robuste e resistenti.

Scarpe da Scoglio Saguaro uomo-donna

Saguaro presenta un modello di scarpe da acqua leggere e traspiranti, morbide e comode come calzini. Alla moda e versatile, possono essere combinate con abbigliamento casual e sportivo. Il materiale esterno è di alta qualità: 91% poliestere + 9% spandex superiore, tessuti traspiranti e lisci. La fodera ha uno stretch sulla tomaia e la suola è antiscivolo, leggera e resistente. Questo modello è senza chiusura e ha un design liscio, che impedisce lo sfregamento quando si indossano le scarpe in acqua.

Scarpe da Scoglio Cressi Coral

Cressi Coral sono scarpette avvolgenti e leggere, per adulti, bambini e ragazzi. Adatte a camminare in strada, in prossimità dell'acqua e in acqua, sono ottime anche in barca. Proteggono il piede dalla sabbia scottante, dalle pietre, dai ricci di mare, da scogli e fondali frastagliati. Possono essere calzate a piede nudo. La tomaia, in neoprene e tessuto a nido d'ape, permette al piede di traspirare. La suola flessibile protegge la pianta del piede dal contatto col suolo ed è antigrip.

Scarpe da Scoglio unisex Mabove

Mabove presenta questo modello in sintetico perfetto per proteggere i piedi in spiaggia, al mare, in piscina e a casa. Il tessuto della fodera è traspirante e morbido, con un sottile elastico sul materiale esterno che rende le scarpe come calzini, flessibili e confortevoli. Il design slip-on non lascia segni sulla caviglia e rende le scarpe pratiche da indossare e togliere, con vestibilità comoda e nessuna traccia di sabbia all'interno. Queste scarpe sono molto apprezzate da chi le ha acquistate perché leggere e ad asciugatura rapida. Possono essere anche arrotolate.

Scarpe da Scoglio Xidiso

Sono invece con allacciatura le scarpe da scoglio proposte da Xidiso, caratterizzate da suola in gomma di qualità superiore, semplice e confortevole, traspirante, robusta e antiscivolo. Queste scarpe sono ideali per tutte le attività sportive acquatiche: eccellenti sulla sabbia, ottime in acqua, non scivolose sulle rocce. Il tessuto elastico traspirante distribuisce uniformemente la pressione delle scarpe sui piedi, che non risultano mai compressi o con troppo "gioco".

Scarpe da Scoglio UV Playshoes

Queste scarpe da spiaggia prodotte Playshoes offrono - rispetto a tutti gli altri modelli - anche il plus della protezione solare ai piedi. Sono disponibili in diversi colori e design alla moda, e risultano molto pratiche per la spiaggia ma anche in acqua. Il materiale leggero di queste scarpe UV protegge e si asciuga rapidamente. La suola ferma e antiscivolo aiuta anche su superfici lisce, per una corsa sicura. Sono unisex, con suola in sintetico, con allacciatura rapida e senza fodera interna, per calzare come un guanto.