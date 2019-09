Per chi pratica basket a livelli professionali, per chi lo fa per hobby, ma anche per chi, pur non praticando questo sport, ne ama lo stile e l'abbigliamento, oggi parliamo di scarpe da basket e delle migliori offerte sul mercato. Tutti sanno che le calzature consigliate per la pallacanestro sono molto diverse dalle classiche scarpe da ginnastica, da running o da passeggio. Si tratta di scarpe abbastanza alte, in grado di offrire un buon supporto alle caviglie e di ammortizzare l'atterraggio dai salti, di agevolare i cestisti in base al ruolo che ricoprono in campo.

Come scegliere le scarpe da basket

A chi gioca di velocità è, solitamente, consigliata una scarpa da basket di media altezza, in modo che la caviglia sia libera di muoversi e i movimenti siano più scattanti. A ali e pivot, invece, si suggerisce l'uso di una calzatura alta in grado di proteggere e tenere ben ferme le caviglie (così da evitare infortuni) e di attutire l'atterraggio dopo un salto. In generale è, sempre, sconsigliato l'utilizzo di scaroe troppo basse. Vediamo alcuni modelli, delle migliori marche e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, in vendita online.

Scarpe da Basket Under Armour

(fonte: Photo Courtesy)

Specializzata nella produzione di scarpe da basket, la Under Armour propone tantissimi modelli in vendita nei negozi di sport e online. Under Armour UA Jet Low, ad esempio, è un modello di media altezza, da uomo, caratterizzato da tomaia in pelle e tessuto che garantisce traspirabilità ed eccellente sostegno. La calzatura è dotata di un pannello in mesh nella parte centrale del piede per una ventilazione ottimale e di una punta protettiva che previene l'usura precoce e aumenta la durata. La suola in gomma robusta con motivo a spina di pesce assicura aderenza in campo e ottimi movimenti.

Under Armour UA Rocket 2, invece, è un modello alto, anche questo caratterizzato con tomaia altamente traspirante e con pannello in mesh nella parte centrale del piede. La calzatura è flessibile e durevole e disponibile in vari colori.

Scarpe da Basket economiche

(fonte: Photo Courtesy)

Per chi cerca un paio di scarpe da basket economiche ma di qualità, ecco il modello Wanpul, disponibile in varie colorazioni, resistente all'abrasione, con suola realizzata con gomma di alta qualità, resistente all'usura e non antiscivolo. La calzatura assicura massimo comfort ed è consigliata per adulti e adolescenti

Scarpe da Basket Adidas

(fonte: Photo Courtesy)

Una scarpa dall'estetica molto bella e particolare, realizzata con materiali di alta qualità, ottima anche per chi fa basket a livelli professionali. Si tratta delle scarpe da basket Dame 4, disponibili in nero, grigio e bianco, realizzate in materiale sintetico leggero e traspirante, con suola in gomma di alta qualità e comoda chiusura. Pur essere un modello di media altezza, la calzatura mantiene ben ferma la caviglia.