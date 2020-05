E' oppurtuno fare una ulteriore precisazione: vanno bene solo per la montagna o campeggio, o sono sandali che si prestano anche a vacanze al mare? Dipende. Molte persone li utilizzano anche per la spiaggia e di per sé la cosa va benissimo, ma bisogna in quel caso assicurarsi che il materiale del sandalo sia unicamente gomma, o comunque adatto all' acqua . Il rischio, infatti, è che si rovini il materiale della suola (non la gomma, ma la parte a contatto con il piede) rendendo sgradevole il contatto con la pelle e, di conseguenza, anche l'idea di indossarli.

Quando si rivelano utili i sandali sportivi? Sicuramente quando si svolgono attività outdoor ; quando si trascorrono le vacanze in campeggio; quando si cerca una scarpa comoda e affidabile da indossare una volta concluso il trekking. Sono molto consigliati anche per i bambini, perché grazie al grip della suola in gomma li sostengono quasi come farebbe una scarpa da ginnastica.

Grazie alla loro praticità, i sandali sportivi sono sempre più diffusi. Realizzati principalmente in tessuto sintetico e gomma , sono dei sandali molto semplici, spartani potremmo dire, e comodi che, grazie alla suola in gomma, permettono di muoversi liberamente su vari tipi di terreno. Non solo, una delle loro caratteristiche principali è di essere dotati di un gran numero di strap, dettaglio che rende possibile regolare praticamente qualsiasi fettuccia del sandalo, da quella sul dorso del piede a quella intorno alla caviglia , così da poterlo alle esigenze specifiche di ciascuno.

Una buona idea è invece portarli con sé per i momenti di sosta dopo il trekking, come l'arrivo a un rifugio o un pranzo tra i pascoli, sistemandoli in una sacchetta di stoffa o appendendoli con un moschettone al proprio zainetto (attenti però a non sbilanciarvi).

Per quanto siano più tecnici dei normali sandali da passeggio, i sandali sportivi non offrono il comfort e la sicurezza delle scarpe da trekking o scarponi da montagna : il sostegno per la caviglia è insufficiente e il piede, quasi completamente scorperto, può graffiarsi ed è esposto a maggiori possibilità di fastidi e incidenti.

I sandali sportivi vengono spesso chiamati anche "sandali da trekking", tuttavia questo soprannome non deve ingannare. Se, infatti, i sandali sportivi si prestano a passeggiate molto tranquille su terreni non asfaltati, ma anche a bordo fiume, ad esempio, non sono da consigliare per un trekking vero e proprio.

Un modello completamente diverso è quello che propone invece Grition. A differenza dei modelli Teva, questo è una via di mezzo tra il sandalo e la scarpa. E' più chiuso, la gomma arriva a proteggere la punta delle dita dei piedi , il velcro è solo sul tallone, mentre per il resto la scarpa si "comanda" con chiusura speed-laces. Il materiale è impermeabile e si asciuga molto rapidamente.

Sempre Teva propone il modello Terra Fi 5 Universal in tessuto, gomma e materiale sintetico. Il plantare di questa scarpa è leggermente più largo nella parte davanti, così che il piede possa stare più comodo. La suola è antiscivolo e, così come le cinghie, è imbottita di neoprene 100% poliestere riciclato. Questo modello è anche dotato di shock pad sul tallone, così da ammortizzare il movimento.

Vediamo alcuni modelli di sandali sportivi da uomo da indossare. Sicuramente uno dei brand più apprezzati è Teva, che realizza sandali sportivi di composizione diversa, non solo in materiale sintetico, ma anche in pelle. Il modello Teva Tanza LTR è realizzato in pelle e, come si intende facilmente dalle recensioni e dalle domande degli utenti, è un ottimo prodotto. C'è chi si spinge a dire che indossando questi sandali si abbia l'impressione di camminare su una nuvola. Questo modello, però, non è adatto all'acqua. Leggete attentamente i commenti prima di scegliere il numero, una mezza taglia in meno potrebbe fare al caso vostro.

Decisamente più simili ai sandali sportivi "tradizionali" sono quelli targati Dunlop. Comodi, resistenti e con chiusura a strappo, si rivelano perfetti per tante situazioni diverse. Per chi, invece, preferisce, il sandalo sportivo a punta chiusa, c'è il modello proposto dalle Gola. Realizzato interamente in materiale sintetico e con la chiusura speed-laces, il sandalo sportivo Gola è estremamente versatile. Dotato di plantare sagomato e di aperture laterali , offre una situazione di grande comfort al piede.

Ecco una panoramica di sandali sportivi da donna. Le caratteristiche di base restano sostanzialmente le stesse, alcuni modelli hanno un design ingentilito, così da provare a far gola anche a chi non ama particolarmente queste scarpe e vi fa ricorso solo per necessità legate alle attività outdoor.

Sandali Sportivi Bambina e Bambino

Proprio per la loro estrema comodità, i sandali sportivi sono un must per i bambini. Del resto offrono moltissimi vantaggi, anche dal punto di vista della manutenzione. Trattandosi per la maggior parte di sandali in gomma, infatti, sono facilissimi da lavare senza bisogno di prendere particolari precauzioni. Per i bambini più piccoli esistono modelli, come per esempio quello proposto da Crocs, che non hanno nemmeno il velcro e che si infilano e sfilano in modalità slip-on.

Vista la velocità con cui crescono i bambini e la molteplicità delle situazioni in cui questi sandali vengono utilizzati, è saggio orientarsi su una spesa contenuta e su modelli, come quello di Ashion, che si adattano sia ad ambienti asciutti che all'acqua e al mare. Anche per i più piccini è disponibile la variante con punta chiusa e speed-laces.