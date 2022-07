Grazie alla loro praticità, i sandali sportivi sono sempre più diffusi. Realizzati principalmente in tessuto sintetico e gomma, sono dei sandali molto semplici, spartani potremmo dire, e comodi che, grazie alla suola in gomma, permettono di muoversi liberamente su vari tipi di terreno. Non solo, una delle loro caratteristiche principali è di essere dotati di un gran numero di strap, dettaglio che rende possibile regolare praticamente qualsiasi fettuccia del sandalo, da quella sul dorso del piede a quella intorno alla caviglia, così da poterlo alle esigenze specifiche di ciascuno. Quando si rivelano utili i sandali sportivi? Sicuramente quando si svolgono attività outdoor; quando si trascorrono le vacanze in campeggio; quando si cerca una scarpa comoda e affidabile da indossare una volta concluso il trekking. Si possono considerare quasi un accessorio dell'abbigliamento da trekking. Sono molto consigliati anche per i bambini, perché grazie al grip della suola in gomma li sostengono quasi come farebbe una scarpa da ginnastica. E' oppurtuno fare una ulteriore precisazione: vanno bene solo per la montagna o campeggio, o sono sandali che si prestano anche a vacanze al mare? Dipende. Molte persone li utilizzano anche per la spiaggia e di per sé la cosa va benissimo, ma bisogna in quel caso assicurarsi che il materiale del sandalo sia unicamente gomma, o comunque adatto all'acqua. Il rischio, infatti, è che si rovini il materiale della suola (non la gomma, ma la parte a contatto con il piede) rendendo sgradevole il contatto con la pelle e, di conseguenza, anche l'idea di indossarli.

Sandali sportivi e trekking: una buona scelta? I sandali sportivi vengono spesso chiamati anche "sandali da trekking", tuttavia questo soprannome non deve ingannare. Se, infatti, i sandali sportivi si prestano a passeggiate molto tranquille su terreni non asfaltati, ma anche a bordo fiume, ad esempio, non sono da consigliare per un trekking vero e proprio. Per quanto siano più tecnici dei normali sandali da passeggio, i sandali sportivi non offrono il comfort e la sicurezza delle scarpe da trekking o scarponi da montagna: il sostegno per la caviglia è insufficiente e il piede, quasi completamente scorperto, può graffiarsi ed è esposto a maggiori possibilità di fastidi e incidenti. Una buona idea è invece portarli con sé per i momenti di sosta dopo il trekking, come l'arrivo a un rifugio o un pranzo tra i pascoli, o magari come scarpe da riposo lungo uno dei cammini che avete deciso di affrontare, sistemandoli in una sacchetta di stoffa o appendendoli con un moschettone al proprio zainetto (attenti però a non sbilanciarvi).