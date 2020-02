San Valentino regali per sportivi San Valentino è alle porte, ma non tutti amano festeggiare con cene a lume di candela e regali romantici. C'è chi la Festa degli Innamorati vuole viverla all'insegna dell'avventura, dell'adrenalina, dello sport, aggiungendo quel pizzico di romanticismo che non guasta. Se il tuo partner è una persona che ama lo sport, l'attività fisica, che ama stare all'area aperta, questa è la guida che fa per te. Ti suggeriamo, infatti, una serie di idee regalo di San Valentino per sportivi. Dalle scarpe all'abbigliamento sportivo, dagli accessori a dei pensieri davvero originali (ma utili allo stesso tempo). Ecco la nostra selezione: