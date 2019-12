Saldi Invernali 2020 abbigliamento sport e palestra Cosa comprare ai saldi invernali 2020? Sicuramente se siete appassionati di sport è un buon momento per acquistare un nuovo paio di scarpe da running, una tuta o un completo per l'allenamento indoor e outdoor. La data di inizio dei saldi per l'inverno 2020 è il 5 gennaio, anche se ci sono alcune differenze da regione a regione. VEDI TUTTE LE OFFERTE SU AMAZON Ricordiamo che le offerte e gli sconti non sono più appannaggio unicamente dei negozi, anche gli e-commerce come Amazon, hanno di fatto dei saldi interessanti, delle occasioni da cogliere per acquistare a poco prezzo anche prodotti di grande qualità che in altri momenti dell'anno non potremmo permetterci. Come prepararsi ai saldi invernali 2020 Qual è il modo migliore per approfittare dei saldi? Senza alcun dubbio è quello di preparare una wishlist di prodotti, soprattutto se intendiamo concentrare i nostri acquisti online nel periodo dei saldi. E' preferibile fare una selezione prima, in modo da poter poi monitorare l'andamento dei prezzi e garantirsi l'acquisto nel momento più vantaggioso possibile. Bisognerebbe anche assicurarsi si essere iscritti ai servizi che possono avvantaggiarci, ad esempio Amazon Prime, perché garantisono una consegna più veloce, una vendita dedicata ai soli abbonati, o magari un ulteriore ribasso sul prezzo. Su Amazon è anche possibile compilare delle vere e proprie liste, che si possono ad esempio organizzare in maniera tematica, per avere sempre a portata di mano la lista degli acquisti che ci interessano. Per approfondire: Monopattino elettrico, quale scegliere?