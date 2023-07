Saldi estivi Nike: scopri le offerte da mettere nel carrello

Hai a disposizione 10 giorni di tempo per usufruire di sconti fino al 50% su abbigliamento e scarpe. I saldi estivi Nike, infatti, terminano giovedì 13 luglio e ti conviene stilare in anticipo la tua lista desideri in modo da fare incetta senza problemi di t-shirt, top, pantaloncini, giacche e scarpe da uomo e da donna. Per non perdere le occasioni migliori continua la lettura della guida agli acquisti qui di seguito.

Sconti estivi Nike: le scarpe in offerta fino a –50%

Sei un appassionato di running e ti piacerebbe usufruire degli sconti estivi Nike per comprare un nuovo paio di scarpe? Se sei alla ricerca di scarpe leggere e reattive, trovi in offerta le Nike Pegasus Turbo Next Nature. Si tratta di un modello realizzato con il 50% di materiali riciclati e consigliato per allenamenti di varia intensità, dalle progressioni ai fartlek fino alle sessioni più lunghe.

Stai cercando, invece, delle scarpe da donna per corsa su strada ma senza supporto anti-pronazione? Allora, i saldi estivi Nike ti vengono in aiuto con le Nike Air Zoom Vomero 16. Questo modello, tra l'altro, è dotato di un colletto imbottito che è stato migliorato in modo da non comprimere il tendine di Achille.

Questi sono solo due esempi di scarpe Nike in offerta a inizio luglio. Puoi trovare a prezzi ridotti tanti altri modelli, come le Zoom SuperRep 4 Next Nature e le Nike Free Metcon 5 per tutte le donne appassionate di training.

Abbigliamento in offerta con i saldi estivi

I saldi estivi non prevedono sconti solo sulle scarpe. Ti servono dei pantaloncini da running per donna? Allora, trovi a prezzo scontato gli shorts Nike Tempo Luxe in tessuto elasticizzato con spacchi laterali e ampie tasche per riporre chiavi e telefono.

L'estate è il momento perfetto per il trail running nella natura e le magliette traspiranti non bastano mai. Grazie ai saldi estivi Nike puoi acquistare le t-shirt da uomo Dri-Fit Solar Chase in tessuto traforato traspirante, perfetto per le giornate più calde. Il sistema Dri-Fit, infatti, impedisce al sudore di rimanere sulla pelle e incollare la maglietta. Il materiale della t-shirt cioè favorisce l'evaporazione del sudore e aumenta il benessere durante l'allentamento. E se non vuoi farti cogliere impreparato di fronte al classico acquazzone estivo, puoi comprare a prezzo scontato anche la giacca richiudibile GORE-TEX Infinium in tessuto idrorepellente.

Scopri tutti i capi in saldo fino al –50% dal 3 al 13 luglio 2013 e potrai rinnovare il tuo guardaroba con scarpe e abbigliamento a marchio Nike.

Altri modi per risparmiare su Nike con i vantaggi della membership

Iscriviti e diventa member Nike per godere di vantaggi esclusivi. Ogni utente iscritto alla membership Nike gode sempre della spedizione gratuita, accesso in anteprima esclusiva a tanti prodotti delle nuove collezioni e la possibilità di partecipare a corse e allenamenti guidati gratuiti, disponibili sulle APP Nike Training Club e Nike Run Club. Inoltre periodicamente trovi offerte e promozioni dedicate esclusivamente agli utenti iscritti.