Dove mettere le chiavi? Come fare se possiamo andare a correre unicamente la sera, ma è la stagione invernale e quindi è buio? Come prendere nota della nostra performance, monitorare eventuali miglioramenti, tracciare il percorso? Per far fronte a queste necessità, occorre scegliere gli accessori giusti, qui vi proponiamo una selezione di quelli che, a nostro avviso, sono più utili.

A ben guardare, tuttavia, non bastano unicamente le scarpe a fare il runner, ma possono rivelarsi utili una serie di accessori che rendano più comoda non tanto la corsa, per quello servono le scarpe e un abbigliamento adeguato, ma proprio l'organizzazione della sessione di running.

Il running è un'attività sportiva praticata con soddisfazione da tantissime persone. Correre , non necessariamente con performance incredibili, è alla portata di tutti: basta avere il giusto paio di scarpe , una tabella o programma per il running con cui orientarsi e la voglia mettersi alla prova.

OMERIL propone una lampada frontale al LED ricaricabile, perfetta per correre, ma anche per svolgere altre attività ( camping ). E' dotata di batteria al litio che si può ricaricare con cavo USB, per una ricarica completa occorrono 2,5 ore. La lampada frontale OMERIL ha 5 diverse modalità di illuminazione: Bianco/Rosso Floodlight/SOS FlashSpotlight bianco/bianco alto che si cambiano facilmente, basta premere un pulsante. Inoltre, è possibile regolare l'angolo del fascio di luce della torcia, in modo che illumini proprio dove ci fa più comodo. La lampada è leggerissima, facile da indossare e regolabile grazie alla fascia elastica.

Se, insomma, per rendersi visibili potrebbero bastare dei catarifrangenti, la fascia con lucetta è davvero indispensabile per avere un quadro chiaro di ciò che accade e di eventuali insidie mentre corriamo.

Non parliamo, naturalmente, della fascia di spugna (che pure può rivelarsi utile), ma di una fascia che permetta di fissare una piccola luce per renderci più visibili. Questo accessorio è particolarmente utile se si corre in città o comunque in luoghi frequentati da macchine, ma in realtà lo è anche qualora si corra nei parchi pubblici, perché permette di vedere sempre bene il terreno (e ciò che ci circonda) anche quando l'illuminazione pubblica dovesse essere insufficiente.

Fascia da Braccio

La fascia da braccio può risultare molto utile per diversi motivi. Prima di tutto è l'alloggiamento perfetto dello smartphone, praticamente ogni modello di fascia da braccio è dotato di protezione trasparente, così da rendere visibili tutti i comandi. Permette, tra l'altro, di trovare posto per oggetti piccoli, come le chiavi di casa, ma anche la carta di identità.

Alcuni modelli, con chiusura migliore, sono impermeabili e permettono di portare durante la sessione di running sia lo smartphone che questi piccoli oggetti tutti concentrati in uno stesso luogo, senza bisogno di aggiungere un ulteriore accessorio, ovvero il marsupio.

Fascia Sportiva Moliwen

La fascia sportiva di Moliwen è pratica e comoda. E' dotata di due diverse tasche, dentro le quali è possibile sistemare sia lo smartphone che chiavi e documenti, auricolari e altri piccoli oggetti. La fascia che permette alla tasca porta oggetti di aderire al braccio è lunga 39 cm, è infatti un modello unisex che può essere usato da tutti in quanto facilmente regolabile. A differenza di altre fasce sportive, la Moliwen non ha inserti trasparenti e quindi per consultare lo smartphone è necessario fermarsi e aprire la tasca. Tuttavia, se per allenarsi si utilizza uno smartwatch per la corsa sincronizzato con il proprio smartphone, questo potrebbe non essere un grande difetto se si cerca un accessorio capiente.

Fascia per Braccio HAISSKY

La fascia per braccio HAISSKY è pensata per chi porta con sé il suo smartphone e lo utilizza durante la corsa. Infatti si tratta di una fascia molto essenziale, dotata di un inserto trasparente che consente di utilizzare con facilità il proprio smartphone. Tra l'altro, è dotata di supporto anche per air pods e auricolari, si possono inoltre alloggiare nella fascia anche un documento (formato tessera e non cartaceo)e una chiave. La fascia si attacca al braccio grazie ad una banda elastica e nel complesso è leggera, resistente e impermeabile.