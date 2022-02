Rollerblade: come sceglierli? Guida all'acquisto

Rollerblade: cosa sono e che benefici danno I pattini in linea, anche detti Rollerblade dal nome della prima e più importante azienda produttrice di questi attrezzi, sono uno degli strumenti sportivi – o più semplicemente passatempi - più amati in tutto il mondo. Questi pattini differiscono dai pattini a rotelle tradizionali per la disposizione delle ruote su un'unica fila centrale, anziché in due coppie allineate longitudinalmente. Inoltre i pattini in linea, al contrario di quelli a rotelle, adottano normalmente una disposizione posteriore per il freno. Oltre che divertenti da utilizzare, i pattini a rotelle permettono di bruciare circa 600 kilocalorie in un'ora, e costituiscono un ottimo allenamento per i muscoli di gambe, glutei, addome e braccia. Altro beneficio derivante da questo sport è il miglioramento delle doti di resistenza, della coordinazione e dell'equilibrio. Esistono diverse tipologie di pattini in linea, anche se le differenze nell'aspetto non sono così rilevanti come in altri attrezzi sportivi. A cambiare molto, però, sono i materiali utilizzati e l'impostazione dei pattini, più o meno progettata per la velocità e le evoluzioni acrobatiche. I modelli "base" si chiamano fitness, e sono i più economici ma anche i meno professionali: salendo di livello – e di costo - troviamo quelli freeskate e i freestyle.

Rollerblade: come scegliere il modello più adatto? Il primo parametro di cui tener conto quando si approccia per la prima volta a questo sport è quello del "livello": in una prima fase, è consigliabile acquistare un modello base (i cosiddetti pattini "fitness"), in modo da poter valutare con calma e non spendendo troppo quanto siamo portati per questo sport, se ci piace davvero e se è nostra intenzione salire di livello anche tecnicamente. In tal caso, bisogna essere consapevoli che i pattini base permettono di migliorare il proprio livello tecnico soltanto fino ad una certa "soglia", superata la quale sarà necessario pianificare l'acquisto di un buon pattino, diverso da quelli base. Altro elemento molto importante da considerare è che i pattini, preferibilmente, andrebbero sempre provati di persona prima del loro acquisto - online o in negozio fisico che sia: il piede di ciascuno di noi può infatti avere caratteristiche peculiari che non permettono di calzare qualsiasi tipo di pattino ottenendo lo stesso livello di comfort. Per fare un esempio, chi ha lo scafoide del piede pronunciato avrà bisogno di una calzata più larga della media. In ultima analisi, a guidarci nella scelta del pattino più adatto alle nostre esigenze può essere anche il consiglio del nostro insegnante o di amici che praticano questo sport già da tempo: l'esperienza, come in ogni cosa, è la miglior consigliera.