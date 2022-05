Rimini Wellness: dal 2 al 5 giugno una ricca programmazione Il mondo del fitness è in fermento perché sta per tornare RiminiWellness. La più grande manifestazione dedicata a benessere, fitness, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, organizzata da Italian Exhibition Group, si svolgerà presso la fiera di Rimini, dal 2 al 5 giugno. E sarà un'edizione ricca di interessanti novità. L'evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende del settore - dai produttori di macchine per l'attività fisica alle palestre, dalle scuole alle associazioni di categoria, dai cultori del fisico alle SPA del relax, dalle scienze riabilitative alla danza, fino a turismo e design – torna con il suo iconico format al completo, con uno sguardo sempre rivolto al futuro e all'innovazione. Così, la 16esima edizione di RiminiWellness, riconquista le sue date tradizionali, dal 2 al 5 giugno, presso la Fiera di Rimini.

RiminiWellness 2022, orari e biglietti La manifestazione si svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 giugno, dalle 9,30 alle 19 (solo l'ultimo giorno la fiera chiuderà alle 18). I biglietti per partecipare sono disponibili online sul sito ufficiale www.riminiwellness.com. Il ticket ridotto per 4 giorni è acquistabile fino al 1 giugno al costo di 38 euro. Online dal 2 giugno e alla biglietteria on site durante la manifestazione, sarà acquistabile il ticket 4 giorni al costo di 49 euro. Online dal 1 maggio e alla biglietteria on site durante la manifestazione, anche il ticket 1 giorno a 34 euro. Disponibili, inoltre, ticket gruppi, ticket studenti universitari, ticket forza dell'ordine in borghese. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito web della manifestazione.

Gli eventi in programma a RiminiWellness 2022 La manifestazione punta ad unire tutte le anime del vivere bene e dello stare in forma attraverso sei sezioni: Active : è la sezione dedicata al pubblico consumer che ogni anno partecipa con entusiasmo alla manifestazione. Un insieme di appuntamenti per tutti gli appassionati del fitness. Nel 2021 ha rappresentato la prima vera ripartenza del settore sportivo, mettendo in luce il potenziale incredibile del fitness come strumento di aggregazione, tra divertimento e sicurezza. Nel 2022 "Active" torna a scaldare gli attrezzi per coinvolgere tutti i partecipanti con stage e corsi con i più famosi presenter internazionali. Zumba, Ballet Fit, Postural Ball, show, novità e tanto altro ancora. Maggiori informazioni qui: https://www.riminiwellness.com/eventi/eventi/e4704263/fitness.html

: una sezione che ospita . Si tratta di una sezione che vuole abbracciare tutte le discipline che hanno come elemento comune la palestra, sia quella vissuta secondo la concezione più tradizionale di attività fisica, tramite l'allenamento con pesi e sovraccarichi e un'alimentazione specifica che si pone come fine ultimo l'aumento della massa muscolare, sia quella volta ad attività di combattimento ed arti marziali. Pro.Fit: dopo un anno di assenza, fa il suo ritorno a RiminiWellness la sezione B2B riservata agli operatori professionali, come i proprietari di palestre e centri fitness, personal trainer ma anche fisioterapisti, medici sportivi etc., che potranno scoprire e toccare con mano tutte le proposte dei principali player per le loro attività. RiminiWellness Pro.Fit nello specifico propone: incontri one to one tra espositori e buyer esteri, momenti di formazione attraverso seminari, workshop e convegni, focus con presentazioni tecniche delle aziende più importanti, oltre ad un programma dedicato per acquisire certificazioni nel settore. Maggiori informazioni qui: https://www.riminiwellness.com/eventi/eventi/e4705224/convegni-workshop.html

: ci sarà un'area dedicata alle e la rieducazione motoria rivolta a medici fisiatri, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione, massiofisioterapisti, chinesiologi, operatori della riabilitazione e associazioni. Pilates Junction: pilates a 360 gradi a RiminiWellness con un ricco programma di workshop dedicati alla scoperta e all'approfondimento di tutti gli ambiti di applicazione del pilates. I migliori professionisti del settore terranno conferenze sulla disciplina. Nell'area Pilates Junction sarà possibile trovare soluzioni pratiche, nuove idee, ma soprattutto i risultati delle nuove ricerche nel mondo Pilates.

Italian Showdown a RiminiWellness Dal 2 al 5 giugno, in occasione di RiminiWellnes, si svolgerà anche la settima edizione dell'Italian Showdown, evento accreditato CrossFit® per concorrenti di ogni età e livello della durata di 4 giorni, senza qualifiche. La gara avrà inizio nel primo pomeriggio di giovedì 2 giugno e, tutti i giorni, gli eventi termineranno intorno alle 17.30 così concorrenti, spettatori e staff avranno più tempo per rilassarsi dopo la gara e godersi le altre attività di RiminiWellness. Italian Showdown, nato nel 2016, ha come unico scopo quello di celebrare il fitness e la salute, senza qualifiche, ma dando a tutti i partecipanti l'opportunità di mettersi alla prova. Principianti, concorrenti intermedi e atleti esperti gareggeranno tutti fianco a fianco, sullo stesso campo di gioco, secondo le proprie abilità. Alla gara, infatti, ci sarà un'unica categoria Open che permetterà di confrontarsi con tutti gli altri partecipanti sulla leaderboard generale oppure solo con i concorrenti del proprio livello, filtrando la classifica per livello di abilità o tag personalizzati.

Discipline soft e olistiche in primo piano a RiminiWellness Pilates – come già detto – ma anche yoga e altre discipline olistiche per il benessere psico-fisico. Per la sua 16esima edizione, RiminiWellness raddoppia lo spazio dedicato alle discipline soft e olistiche. I visitatori della manifestazione potranno entrare in contatto con una ricca offerta di lezioni, incontri e percorsi studiati per aiutare a ritrovare la propria energia interiore e un completo benessere psicofisico. Grazie a trainer di fama internazionale, anche i principianti potranno sperimentare a più livelli le diverse declinazioni di tali tecniche – dalle più tradizionali alle più moderne - con sessioni aperte a tutti. Un importante spazio sarà anche riservato al Bio Stage (Padiglione A1), un luogo esperienziale per immergersi nel mondo delle bio-discipline che promuovono il benessere della persona e contribuiscono a mantenerne l'equilibrio psicofisico attraverso esercizi come lo stretching dei 5 elementi, il postural pilates, l'Yin Yoga etc.