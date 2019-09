Praticare sport per una ragazza che non indossa il giusto reggiseno può diventare un problema. Il movimento del seno durante la corsa, o nello svolgere attività aerobiche di vario genere, oltre a mettere a disagio le sportive, può essere un ostacolo per l'esecuzione di movimenti corretti. E' il cosiddetto "effetto rimbalzo" che può essere eliminato indossando, semplicemente, un reggiseno sportivo.

Cos'è il reggiseno sportivo

Per reggiseno sportivo si intende quel top composto da un corpetto realizzato in materiale tecnico, con scollo tondo, che abbraccia bene il seno, delle spalline o sottili o spesse che, il più delle volte, si uniscono sul retro (o si incrociano), un bordo elasticizzato sul torace (che non stringe e non da alcun fastidio) ed eventuale imbottitura e sostegno interno. Se fino a qualche tempo fa il reggiseno sportivo era qualcosa da tenere ben nascosto sotto a magliette o a top sportivi, oggi è diventato un capo di abbigliamento trendy, bello, da sfoggiare. Sono tante le sportive che, infatti, soprattutto in estate, praticano sport solo con un paio di leggings o di ciclisti e un reggiseno sportivo. Oggi vi portiamo a scoprire alcuni modelli di reggiseno sportivo da acquistare online.

Reggiseno sportivo senza ferretto

(fonte: Photo Courtesy)

Un reggiseno sportivo, comodo, confortevole, consigliato per praticare sport di qualsiasi tipo è il modello Aibrou senza ferretto. Realizzato al 90% Poliammide e 10% Elastan, ha le imbottiture estraibili, abbraccia bene il seno senza stringere. Perfetto per fitness, yoga, ciclismo, palestra, corsa, jogging, outdoor training.

Bra sportivo

(fonte: Photo Courtesy)

Angool propone un modello di bra sportivo dal design posteriore ad anello, bello da vedere e comodo da indossare. Un reggiseno che offre un supporto medio al seno, dotato di imbpttitura removibile, senza ferretto per garantire la massima libertà di movimento. Morbido, elasticizzato, super traspirante, senza cuciture: un intimo sportivo di alta qualità da utilizzare per escursioni, body building e yoga.

Reggiseno sportivo Nike

(fonte: Photo Courtesy)

Nike è una garanzia quando si parla di abbigliamento sportivo. Ed è vasta la gamma di reggiseni sportivi che il brand mette a disposizione delle clienti. Il modello di cui vi parliamo è basic, nero, con baffo bianco frontale. Un reggiseno da abbinare facilmente su un qualunque leggings o pantaloncino e che offre comfort al 100 per cento. Realizzato all'88% Poliestere e 12% Elastan abbraccia bene il seno e assicura comodità e leggerezza a lungo