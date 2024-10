Come scegliere il reggiseno sportivo?

Il reggiseno sportivo è un eccellente sostegno per le donne che praticano sport e può rivelarsi molto utile anche nella vita di tutti giorni per chi ha un seno abbondante. Il reggiseno sportivo nasce perché il movimento del seno durante la corsa, ma anche durante lo svolgimento di altre attività aerobiche, può essere un ostacolo all'esecuzione dei movimenti corretti. Non solo, l'uso di un reggiseno tradizionale può non garantire il giusto comfort se spinge chi lo indossa a doversi continuamente accertare che nulla si veda, o a sistemarlo in continuazione. E' il cosiddetto "effetto rimbalzo" che può essere eliminato indossando, appunto, un reggiseno sportivo di buona qualità e adatto alla forma del seno. Vi guideremo nella scelta di alcuni modelli che potranno rendere più comodo il vostro allenamento. Shutterstock

Cos'è il reggiseno sportivo? Per reggiseno sportivo si intende quel top composto da un corpetto realizzato in materiale tecnico (ma alcuni modelli sono disponibili anche in cotone), con scollo tondo, che abbraccia bene il seno, delle spalline o sottili o spesse che, il più delle volte, si uniscono sul retro (o si incrociano), un bordo elasticizzato sul torace (che non stringe e non da alcun fastidio) ed eventuale imbottitura e sostegno interno. Se fino a qualche tempo fa il reggiseno sportivo era qualcosa da tenere ben nascosto sotto a magliette o a top sportivi, oggi è diventato un capo di abbigliamento trendy, bello, da sfoggiare. Sono tante le sportive che, infatti, soprattutto in estate, praticano sport solo con un paio di leggings o di ciclisti e un reggiseno sportivo. Il reggiseno sportivo può essere usato per vestirsi per correre all'aperto in estate, ma anche sotto la biancheria termica quando le temperature sono più fredde. Si rivela un capo di abbigliamento importante per lo yoga, arrampicata sportiva, ma anche in occasioni di escursioni in montagna, dove diventa un accessorio utile al pari delle giuste scarpe da trekking, dello zaino adeguato e della borraccia termica. E' un capo di abbigliamento sportivo che può dare maggiore comodità, permettendo di concentrarsi unicamente sull'attività che si sta svolgendo.

Reggiseno sportivo imbottitura Angool propone un modello di bra sportivo dal design posteriore ad anello, bello da vedere e comodo da indossare. Un reggiseno che offre un supporto medio al seno, dotato di imbottitura removibile, senza ferretto per garantire la massima libertà di movimento. E' il reggiseno ideale per chi vuole sostegno, ma anche esaltare il proprio decolleté. Morbido, elasticizzato, super traspirante, senza cuciture: un intimo sportivo di alta qualità da utilizzare per escursioni, body building e yoga. ANGOOL Donna Reggiseno Sportivo Senza Cuciture Banda Elastica Reggente Yoga Fitness Top Imbottito da € 20,99 Vedi l'offerta Photo Courtesy

Reggiseno sportivo Nike Nike è una garanzia quando si parla di abbigliamento sportivo. Ed è vasta la gamma di reggiseni sportivi che il brand mette a disposizione delle clienti. Il modello di cui vi parliamo è basic, nero, con baffo bianco frontale. Un reggiseno da abbinare facilmente su un qualunque leggings o pantaloncino e che offre comfort al 100 per cento. Realizzato all'88% Poliestere e 12% Elastan abbraccia bene il seno e assicura comodità e leggerezza a lungo. Nike Classic Swoosh, Reggiseno Donna, Nero (Black/White), XL da € 26,75 Vedi l'offerta Photo Courtesy

Reggiseno Sportivo aperto davanti Il reggiseno sportivo Lovable ha una comoda allacciatura frontale. Il fatto che il reggiseno sportivo sia aperto davanti consente di indossarlo con grande praticità e di non dover "litigare" con i classici gancetti sul retro. Le spalline sono imbottite e regolabili, così da adattarsi alle differenti fisicità; le coppe sono prive di cuciture e hanno invece una leggera imbottitura in cotone. Il tessuto di questo reggiseno sportivo è cotone al 40%, questo, combinato con poliestere, poliammide e elastan garantisce la traspirazione. Sul retro c'è la classica costruzione con T-Back che si ritrova in tanti altri reggiseni sportivi perfetti per la palestra. LOVABLE Active Reggiseno Sportivo con Allacciatura Frontale per un'Ottimo Supporto, Bianco, 3-C / 34 C Donna da € 39,99 Vedi l'offerta