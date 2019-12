Regali di Natale 2019

Dalle creme per viso e corpo ai trattamenti specifici; dagli smartwatch per correre e fare sport potendo monitorare sempre le proprie prestazioni, agli spazzolini elettrici; dall'abbigliamento sportivo alle maschere di bellezza, abbiamo raccolto in questo articolo tante idee diverse, ma tutte molto richieste, reperibili comodamente anche online.

Il Natale è alle porte e la corsa ai regali da mettere sotto l'albero è ufficialmente iniziata. Se vi state chiedendo: "Cosa regalare a Natale?", che è la domanda tipica di questo periodo, siamo pronti a darvi qualche suggerimento originale ed economico su idee regalo per lui e per lei perfette per amici, parenti, fidanzati, mariti/mogli, consigliandovi doni di ogni genere e di ogni fascia di prezzo.

Salendo leggeremente di prezzo c'è lo YAMAY Smartwatch IP68 , che offre le funzioni di base più alcuni plus: collegamento a FB, Instagram e Whatsapp, una guida alla respirazione, il monitoraggio della sedentarietà, il GPS. Particolarmente utile per le donne grazie all'app VeryFitPro che non si limita a registrare i cicli mestruali, ma funziona anche da calendario con previsioni sull'ovulazione. Questo smartwatch è impermeabile, è quindi adatto ad ogni clima, senza contare che la batteria ha un'autonomia di 7-10 giorni e non bisogna quindi ricaricarlo con eccessiva frequenza.

Molto economico, ma allo stesso tempo molto utile, è l' HONOR Band 5 Smartwatch . Perché lo consigliamo? Ha tutte le funzioni di base: rilevamento della frequenza cardiaca, notifica per e-mail e sms, timer e vibrazione; monitora le varie fasi del sonno e dà anche dei consigli su come migliorarlo; è capace di monitorare la nuotata e il livello dell'ossigeno nel sonno.

I fitness tracker o smartwatch sono al primo posto tra i regali di Natale più graditi dagli sportivi e non solo, si tratta di un regalo molto apprezzato anche da chi tiene al proprio benessere. Questi dispositivi generalmente si collegano allo smartphone e permettono di svolgere l'attività fisica monitorando tempi, battiti, pressione, durata e tempi della prestazione sportiva. Permettono di ricevere notifiche di messaggi, chiamate, whatsapp, social, di sentire musica e tanto altro ancora. Sul web li troverete davvero di tutti i prezzi, ne abbiamo scelti 3 modelli per offrire una panoramica più completa possibile.

Attrezzi Home Fitness

Non sottovalutate l'opzione "attrezzi per home fitness": sempre più persone optano per l'allenamento in casa, infatti, un po' per risparmiare, un po' per mancanza di tempo. E, allora, perché non mettere sotto l'albero qualche interessante strumento per un allenamento mirato ed efficace? Dalle cyclette alle ellittiche, dai manubri ai kettlebell, fino ai richiestissimi elastici e trx, avrete solo l'imbarazzo della scelta.

Prezzo basso

Non c'è bisogno di spendere tanto per fare un regalo sportivo. Chi si allena a casa apprezzerà di certamente il pratico attrezzo che permette di rassodare l'interno coscia, per il quale è particolarmente efficace, ma anche le braccia. Il vantaggio, oltre al prezzo vantaggioso, è senza dubbio nella dimensione contenuta dell'oggetto che può quindi essere tenuto in casa senza problemi. Un altro regalo molto economico sono le fasce elastiche che, se si è capace di utilizzarle a dovere, sono utilissime per tonificare tutto il corpo.

Prezzo medio

Un regalo di Natale che ha un prezzo buono è senza dubbio il kit di cinghie che si può utilizzare per l'allenamento fitness. E' estremamente semplice nella sua composizione, leggerissimo (sono cinghie con semplici maniglie) e praticamente ad ingombro zero. Le cinghie si possono appendere in palestra, ma anche in casa o agli alberi, per un allenamento outdoor. Si lavora con la gravità e con il proprio peso (le cinghie reggono fino a 405 kg di peso) e si può ottenere un'ottima tonificazione.

Prezzo alto

Un classico dell'home fintess: la cyclette. Molto efficace, adatta anche per esercizi per la riabilitazione o per la terza età, il modello Ultrasport ha ben 8 livelli di resistenza. Ha un fitness computer dotato di schermo LCD su cui viene indicata la durata / scan / calorie / velocità / distanza / pulsazioni. L'Ultrasport è estremamente comoda perché si monta con facilità e soprattutto è pieghevole, ciò significa che può essere tranquillamente risposta in uno spazio ristretto quando non la si utilizza.

Ci sono molte altre possibilità per un regalo che viri decisamente sull'home fitness, sia più economico (come i vari tappetini) che più caro, vedi i tapis roulant, le ellittiche. Se sei in cerca di una cosa di questo tipo, guarda tutte le offerte su Amazon