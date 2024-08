Rana (nuoto): in cosa consiste

La rana ( breaststroke ) è uno stile di nuoto in cui il nuotatore nuota sul petto (prono) e il busto non rolla .

Come variante, è possibile recuperare le braccia più alto , fuori dall'acqua. Ciò riduce la resistenza, ma richiede più potenza. Alcuni nuotatori competitivi utilizzano questa variante in competizione.

Una variante è il pull-down subacqueo , che prevede di proseguire la spinta delle mani verso indietro, ai lati dell' anca e lungo tutto il corpo. Ciò aumenta notevolmente la spinta, ma rende anche più difficile il recupero. Questo stile è adatto per la fase subacquea. Tuttavia, la FINA consente questo colpo solo per il primo movimento dopo la partenza e a ogni virata. Alla fine del 2005, la FINA ha anche introdotto una nuova regola che consente un singolo calcio a delfino dopo la spinta dal muro.

L'outweep è seguito dall'insweep, dove le mani puntano verso il basso e spingono l' acqua all' indietro . I gomiti rimangono sul piano orizzontale . La bracciata arriva pressappoco con le braccia a 90° rispetto al busto . Alla fine di una corretta inspirazione, le mani si uniscono e i palmi si rivolgono in avanti rispetto al petto; i gomiti si avvicinano al torace .

Movimento delle gambe

Il movimento delle gambe, colloquialmente noto come gambata a rana, consiste in due fasi: portare i piedi in posizione per la fase di spinta e la fase di spinta.

Dalla posizione iniziale, le gambe vengono raccolte verso avanti, a ginocchio flesso. Le ginocchia non dovrebbero abbassarsi troppo, poiché ciò aumenta la resistenza. Quindi, i piedi ruotano con la pianta verso l'esterno, in preparazione alla fase di spinta.

Nella fase di spinta, le gambe vengono riportate ellitticamente nella posizione iniziale. Durante questo movimento, le ginocchia vengono tenute unite.

Nella fase di recupero, la parte inferiore della gamba e i piedi si trovano nella scia della parte superiore della coscia, mentre i piedi sono rivolti all'indietro. Nella fase di spinta, tutte e tre le parti creano la propria scia.

Come variante, alcuni nuotatori allargano le ginocchia durante la fase di preparazione e le tengono separate fino quasi alla fine della spinta.

Un'altra variante del calcio a rana è il calcio a sforbiciata, tuttavia questo calcio viola le regole della FINA poiché non è più simmetrico (una delle due gambe si muove in verticale anziché orizzontale). Alcuni insegnanti di nuoto ritengono che imparare prima lo stile libero aumenta il rischio di una sforbiciata errata quando si impara poi la rana.

L'allenamento implica una certa flessibilità, oltre alla forza e alla tecnica.

L'improvviso stress laterale sulle ginocchia durante il calcio può portare a rumori e sensazioni spiacevoli per il principiante e può essere controindicato per l'aziano, anche a livello dell'anca.