Racchette da padel: quale scegliere tra le 10 migliori del 2023

Le racchette più dure generano invece più potenza in relazione alla forza impiegata e sono adatte per i giocatori "difensivi", perché ottimali da fondo campo e nei colpi di precisione.

Gli strumenti di gioco principale, oltre alla pallina , sono proprio le racchette da padel : è per questo motivo che, per giocare al meglio, è importantissimo scegliere lo strumento giusto.

Il padel è uno sport tra i più amati e praticati negli ultimi anni. Si tratta, come è noto, di una variante del tennis , che si gioca sempre in doppio su un campo chiuso.

Racchette da padel: i cinque modelli bestseller del 2023

Online e nei negozi specializzati in articoli sportivi sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di racchetta da padel. Alcuni di questi prodotti - diversi per marca, costo, capacità e caratteristiche - hanno ottenuto un particolare successo tra gli utenti online, che li hanno premiati con un gran numero di recensioni positive e di acquisti portati a termine. Eccoli:

Racchetta Head Zephyr

Su Amazon il celebre brand Head piazza molti modelli di racchetta da padel nella top ten dei più venduti. Quello che ottiene maggiori consensi in assoluto è Zephyr, racchetta leggera e versatile progettata per i giocatori intermedi e per quelli occasionali che vogliono portare il loro gioco a un livello più importante. La racchetta, prodotta con tecnologia Innegra, ha un peso di 340 grammi. Coloro che l'hanno acquistata confermano che si tratta di un prodotto eccellente per i neofiti, essendo molto leggera e maneggevole: assorbe bene le vibrazioni dell'impatto della pallina, ma risulta per qualcuno un pochino sbilanciata in avanti e di manico leggermente corto.

Racchetta Dunlop Skin Control

Altro grande brand del tennis - e di conseguenza, del padel - è Dunlop, che presenta online una vasta gamma di proposte per i giocatori di questo sport. Tra queste, spicca Skin Control, racchetta con forma a goccia, struttura e facce in carbonio, che forniscono rigidità e durata. La racchetta ha un design attraente e facile da usare, che permette di mantenere il controllo del gioco, ed è progettata per i giocatori di livello avanzato e per i professionisti. Con uno spessore di 38 mm e un peso di 360-370 g, questa racchetta da padel offre il massimo comfort e leggerezza in ogni colpo.

Racchetta Padel Nuestro

Questo modello di racchetta di Padel Nuestro ha, come le sue "colleghe" principali, un'anima di fibra di carbonio nel telaio, con fibra di vetro nelle parti piane e gomma Eva nel nucleo: questi materiali garantiscono al contempo grande resistenza, durata e potenza. La forma a goccia conferisce un basso balance e un peso ridotto per colpi di precisione, migliori sensazioni e una giocabilità elevata. Il suo design sportivo, nei colori nero e giallo, e la sua forma, la rendono perfetta per i giocatori di livello intermedio e avanzato. Il prodotto è spedito completo di overgrip per il manico della racchetta: l'impugnatura favorisce l'assorbimento del sudore, regalando una presa ottimale in ogni colpo.

Racchetta Mas Padel Rival

La racchetta da padel Rival 100 firmata Mas Padel, adatta per giocatori di qualsiasi livello, fornisce una grande comfort nell'impugnatura. Il rivestimento al 100% in fibra di carbonio e la forma a goccia con bilanciamento medio garantiscono un ottimo colpo di potenza, che permette di chiudere il punto. Ideale anche per giocatori che prediligono il controllo e la precisione. Design elegante e riconoscibile, con inserti in arancione e sfondo in ardesia. Custodia inclusa. Online ha conquistato molti consensi per il suo invidiabile rapporto tra qualità e prezzo.

Racchetta Head Evo

Tra le molte racchette di Head che ottengono grandi consensi tra gli utenti di Amazon appassionati di padel, si fa notare anche il modello Evo, adatto per tutti i tipi di giocatore, soprattutto per i principianti. Il sistema Innegra (polimero in fibra di polipropilene ad alta resistenza molto leggero) migliora la resistenza e fornisce una maggiore rigidità alla struttura. Questo modello è costruito con fibra e gommapiuma a densità morbida nel nucleo interno per ridurre le vibrazioni. Secondo Head, Evo garantisce un ottimo equilibrio tra potenza e controllo grazie al suo formato a strappo, con equilibrio medio.