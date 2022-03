Racchetta da ping pong: quale acquistare?

Racchetta da ping pong: le caratteristiche da valutare La racchetta da ping pong è un attrezzo sportivo semplice ma con una vasta serie di parametri da valutare, in fase di acquisto. Se siamo tutti abituati a immaginare la classica racchetta di legno con i sottili profili in gomma rossi e neri, è perché il modello base per principianti è anche il più diffuso. Chi pratica questo sport a buoni livelli sa bene che la prima differenza tra le racchette sta nelle due macro-famiglie delle racchette assemblate e di quelle da assemblare, dove ogni pezzo è intercambiabile e adattabile alle esigenze del singolo giocatore e dello stile di gioco, che si distingue in offensivo, difensivo e allround. Per i principianti che vogliano acquistare un attrezzo di buona qualità, il consiglio è quello di orientarsi su una racchetta pensata per giocatori allround. Nel mondo delle racchette da ping pong pre-assemblate ci sono poi differenze qualitative anche sostanziali. La base resta comunque il legno, in purezza (consigliato ai principianti) o arricchito nei vari modelli da carbonio, fibra di vetro, balsa. Il peso di una racchetta da ping pong è estremamente variabile: per quanto riguarda i principianti, il peso generalmente consigliato è quello che va da 77 a 90 g. E poi ci sono le "stelle": ogni racchetta ha il suo numero di stelle, e a un numero maggiore di esse corrisponde una maggiore possibilità di imprimere effetto e velocità alla pallina. E poi ci sono le gommepiuma, sulle quali si possono distinguere tre categorie: soft (più controllo), medium e hard (più velocità). Tre anche le impugnature - concava, dritta e anatomica – e le superfici: lisce, puntinate corte e puntinate lunghe. Per un principiante è indicata una superficie liscia con gommapiuma con poco spessore.

Racchetta da ping pong: le migliori del brand Stiga Il brand considerato "top" in termini di qualità e prestazioni tra quelli presenti su Amazon è senz'altro Stiga, che offre modelli professionali e semi-professionali. Il prezzo è un po' più alto della media, ma i motivi ci sono tutti. Ecco una selezione di racchette del marchio: Stiga Pro Carbon + è una racchetta da ping pong da attacco ideale per chi cerca maggiore velocità e sensibilità durante il gioco. La lama è composta da 5 strati di legno e 2 strati di fibra di carbonio, con tecnologia Touch Carbon per offrire una lama stabile che fornisce un punto ottimale più ampio ed un colpo più pulito. Quindi, si può utilizzare l'intera lama per ottenere la massima potenza e sensibilità senza perdere il controllo. La maniglia concava offre una presa comoda e salda, mentre la gomma STAR5 approvata da ITTF prepara per il livello da competizione. Stiga Pro Carbon + è disponibile in una confezione che può essere utilizzata come pratica copertura per le racchette. STIGA PRO Carbon +, Racchetta da Ping Pong, Red/Black da € 106,93 Vedi l'offerta Le racchette da ping pong della serie Royal sono un'eccellenza tra le racchette Stiga e sono state sviluppate in collaborazione con la squadra nazionale cinese di tennis tavolo. Queste racchette sono disponibili nelle classificazioni di 3, 4 e 5 stelle: tutte hanno manici concavi, e sono state sviluppate con la stessa tecnologia usata per produrre le lame e le gomme per i giocatori professionisti. Queste racchette sono inoltre caratterizzate da gomma approvata da ITTF: possono quindi essere utilizzate sia nelle competizioni nazionali che internazionali. Tutte le racchette sono adatte al gioco offensivo, forte, veloce e senza compromessi sul controllo. Al salire delle stelle, questo set offre maggiore velocità con due strati di fibra di carbonio, che rendono la lama più rigida per uno "sweet spot" più ampio. Stiga 3 Stelle Royal, Racchetta da Tennis Tavolo Unisex-Adult, Red/Black, One Size da € 40,62 € 49,90 -19% Vedi l'offerta

Racchetta da ping pong: le migliori del brand Butterfly Qui di seguito invece le racchette da ping pong più gettonate su Amazon del brand Butterfly, altro "bestseller" tra i rivenditori presenti sul portale di e-commerce: La racchetta da ping pong Timo Boll Gold - dedicata all'omonimo grande campione di questo sport - presenta una robusta lama a cinque strati con un confortevole manico svasato. La gomma con spugna da 1,5 mm fornisce una buona rotazione, alta velocità e controllo eccellente. Il bordo della lama è protetto, mentre la finitura Ergo Grip è applicata all'impugnatura, il che significa che tutti i bordi sono lisci e arrotondati, in modo che la racchetta risulti sempre comoda tra le mani. Questo modello è particolarmente adatto per i giocatori con una certa esperienza che vogliono migliorare il loro gioco. Butterfly 85020 - Racchetta da Ping Pong Timo Boll Gold, Colore: Nero/Oro da € 29,95 Vedi l'offerta E' invece dedicato al campione portoghese Tiago Apolonia l'omonimo modello di Butterfly. Questa racchetta dispone di una robusta lama a cinque strati con un manico anatomico confortevole. Anche qui la gomma è da 1,5 mm e garantisce ottimi riscontri in termini di rotazione e controllo. Il modello, rispetto al precedente, si adatta anche a giocatori meno esperti che abbiano voglia di alzare l'asticella. Il bordo è con nastro protettivo a farfalla. Butterfly Tiago Apolonoa TAX3 - Mazza da ping-pong approvata ITTF, 1,5 mm Pan Asia in gomma da € 29,80 € 32,16 -7% Vedi l'offerta