Quali sono i benefici di allenarsi al freddo?

Introduzione Quando le temperature iniziano a scendere non è necessario rinunciare all'allenamento outdoor, compresa la corsa. Quando fa freddo non solo esistono benefici, ma con la giusta preparazione e attrezzatura può rivelarsi un allenamento ancora più efficace. Secondo gli esperti può ritenersi sicuro correre con una temperatura fino a -7 gradi, purché si indossino gli indumenti giusti e si prendano precauzioni per evitare lesioni o malattie legate all'esposizione.

Correre al freddo o sul tapis roulant? Correre all'esterno anche con temperature rigide oppure appena la colonnina di mercurio si abbassa, è bene salire sul tapis roulant? Se le condizioni sono troppo insidiose, come strade ghiacciate o vento gelido, o ancora temperature di molto sotto lo zero, è consigliabile optare per allenamenti in palestra, o in casa su tapis roulant. Queste sono anche un'ottima opzione se si verificano difficoltà respiratorie o condizioni come l'asma indotta dall'esercizio fisico, che sono comuni quando si inala troppo rapidamente l'aria secca e fredda invernale. Ma per la maggior parte degli atleti sani, correre fuori al freddo è sicuro.

Correre al freddo: benefici Aumenta il rilascio di endorfine

miglioramento dell'umore

maggiore dispendio calorico

accelera il metabolismo Correre al freddo ha evidenti vantaggi a livello psicofisico. In primis, si innesca il rilascio di endorfine, i naturali stimolatori dell'umore del corpo, portando a un miglioramento dell'umore e del benessere generale" Con l'arrivo dell'inverno, non è raro che alcuni soggetti possano sperimentare i sintomi di disturbo affettivo stagionale (SAD): le temperature scendono e perdiamo la luce solare naturale. Uscire a correre può essere un buon rimedio contro questa sensazione depressiva stagionale. Quando fa freddo, inoltre, il corpo è chiamato a lavorare di più per mantenere la sua temperatura interna, con conseguente aumento del dispendio calorico durante la corsa. Sono stati condotti anche studi che dimostrano che il clima freddo può attivare un tipo di tessuto che abbiamo chiamato "grasso bruno", che accelera il metabolismo.

Fondamentali e consigli Fare riscaldamento

Respirazione: proteggere le vie aeree

Vestirsi a strati indossando sempre una maglia termica

Rimanere idratati

Come fare riscaldamento Per evitare di avvertire crampi e spasmi dopo un'intensa sessione di corsa è fondamentale fare riscaldamento prima di lanciarsi nella corsa. Soprattutto in inverno, saltare questo importante step, è particolarmente pericoloso quando le temperature scendono. I trainer consigliano di fare jogging sul posto (all'interno) per alcuni minuti, seguito da alcuni minuti di esercizi dinamici di movimento, come affondi, e corsa calciata.

Come proteggere le vie aeree A seconda della temperatura dell'aria o del vento gelido, anche i corridori più sani possono avere problemi respiratori mentre si allenano all'aperto in inverno. Indossare una maschera da sci sottile o una sciarpa durante la corsa riduce gli effetti del freddo, perché l'interno della maschera viene riscaldato e umidificato dalle espirazioni. E' consigliabile respirare attraverso una maschera o una sciarpa, questo filtra e riscalda l'aria fredda per i polmoni. Se si avverte dolore, anche quando si è riscaldati e si respira attraverso una maschera o una sciarpa, è meglio correre indoor. Avvolgere una sciarpa leggera intorno alla parte inferiore del viso e al naso fornisce una protezione adeguata, ma non è efficace quanto una maschera facciale. Ricordare di respirare attraverso il naso anziché con la bocca ridurrà anche le potenziali difficoltà respiratorie. Concentrarsi maggiormente sulla corsa di resistenza invece che su brevi e veloci raffiche di corsa, per ridurre la quantità di aria fredda che scorre nei polmoni.