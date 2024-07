Quali sono i benefici del sup?

Cos'è il sup?

Il SUP (acronimo di stand up paddle) è uno sport praticato su una tavola simile a quella da surf ma molto più grande e stabile, ch può essere rigida o gonfiabile.

Sulla tavola da sup si può stare in piedi, in ginocchio o seduti. Ci si muove pagaiando (la pagaia è una) direzionandosi come se si fosse in canoa.

Per praticare SUP al meglio è fondamentale stare dritti sulla tavola, sia che si resti in piedi o in ginocchio (è più semplice); la parte superiore del corpo dovrà essere spostata in avanti; la pagaia -che deve essere regolata a seconda dell'altezza di chi pratica SUP- dovrà essere immersa il più lontano possibile