Push Up Rack Board: tavola per fare le flessioni La push up rack board è una tavola molto apprezzata da chi fa fitness. Si tratta di un comodo attrezzo per fare correttamente i piegamenti delle braccia. Si presenta come una tavola rigida, con varie traiettorie colorate sulle quali è possibile appoggiare le maniglie in gomma antiscivolo per allenare muscoli specifici delle braccia, delle spalle, del petto, del torace, dell'addome. Questa tavola permette di svolgere un modo corretto i push up (o piegamenti) evitando la pressione diretta del palmo a terra e allontanando il rischio di danni ai legamenti. Vediamo di seguito 5 migliori modelli di push up rack da acquistare online.

BACKTURE Tavola per piegamenti Ultimo prodotto che consigliamo per effettuare push up in casa o dovunque si desideri, è "BACKTURE Tavola per Flessioni". Le due maniglie possono essere commutate in diverse posizioni e angolazioni, la tavola push up rack aiuta a modellare e massimizzare torace, spalle, schiena, tricipiti e bicipiti. L'innovativo sistema push-up permette di allenare i muscoli in modo efficace, di bruciare calorie, di rafforzare la forza guida in modo più efficace un allenamento fisico. L'articolo è recensito positivamente dagli utenti, come un attrezzo utile e resistente. BACKTURE Tavola per Flessioni, 9 in 1 Push Up Rack Board, Sistema di Allenamento per Addominali Pieghevole per Allenamento Fitness € 29,99 Vedi l'offerta