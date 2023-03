Inoltre, questo tipo di allenamento cardiovascolare è perfetto per chi pratica fitness e chi sostiene una dieta ipocalorica per coadiuvare un percorso di perdita di peso e dimagrimento (basti pensare che solo mezz'ora di allenamento con il punching ball permettono di bruciare fino a 300 kcal).

Il punching ball o pungiball, come viene anche chiamato, è lo strumento più popolare tra chi pratica lo sport del pugilato, ma è anche utile a coloro che praticano arti marziali e fit boxe . Quando si parla di punching ball, dunque, non dobbiamo pensare unicamente ad una attrezzatura per il pugilato, ma a uno strumento che può essere usato persino per stemperare tensioni e stress con vari tipi di allenamento: è uno strumento versatile, che ha diversi campi di applicazione.

Infine, una proposta di un marchio molto amato da chi pratica boxe, thai boxe o arti marziali in generale. Questa sacca realizzata in pelle e cucita a mano è l'ideale per un allenamento intenso e prolungato. Il rivestimento e la camera d'aria sono stati scelti per ottenere velocità, precisione e un miglior rimbalzo. Viene venduta con una camera d'aria di riserva.

Un prodotto professionale, realizzato con materiali di qualità, che garantiscono una buona resa anche in un ambiente meno amatoriale, come in palestra : ecco un punching ball ben accessoriato, che include anche i guantoni da boxe e gli attrezzi per il montaggio. Questo punching ball ha un'asta regolabile in altezza tanto da essere adatto anche ai bambini. Inoltre, è dotato anche di un braccio che ruota di 360° e ha ben 12 ventose sulla base, per un migliore fissaggio al pavimento.

Il punching ball perfetto per chi cerca un modello caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un punching ball prodotto da un noto marchio leader nel settore degli articoli da boxe e pugilato, realizzato in materiale sintetico, di colore nero. Questo punching ball ha un'asta in acciaio regolabile fino a 165 cm di altezza e una base che può essere resa ulteriormente più stabile dall'aggiunta di sabbia o acqua.

Ideale per chi dispone di poco spazio ma non vuole rinunciare ad allenarsi con un punching ball: ecco un modello da soffitto, disponibile in tre varianti di colore e realizzato in pelle bovina con doppia cucitura, super resistente. Questo punching ball si fissa al soffitto in maniera salda e sicura e ha anche una base girevole nella parte superiore. Il prezzo? Davvero vantaggioso.

Guida all'acquisto di un punching ball

Vediamo tutto quello che bisogna sapere per orientarsi senza problemi tra le varie proposte.

Cos’è

Il punching ball è di fatto un sacco imbottito che viene colpito ripetutamente a velocità sostenuta dall'atleta, pendendo dal soffitto oppure sorretto da un'asta metallica che poggia su una base. Si tratta, dunque, di una variante del classico sacco da boxe.

I diversi tipi di punching ball

Sul mercato vi sono diverse tipologie di punching ball, ciascuna più o meno adatta alle diverse esigenze di chi lo deve utilizzare.

Distinguiamo i seguenti modelli di punching ball:

Punching ball da soffitto : una tipologia che si fissa al soffito con l'utilizzo di un supporto in legno o in metallo, tramite corda o catena. Perfetto, come modello, per chi non ha abbastanza spazio da sfruttare sul pavimento.

: una tipologia che si fissa al soffito con l'utilizzo di un supporto in legno o in metallo, tramite corda o catena. Perfetto, come modello, per chi non ha abbastanza spazio da sfruttare sul pavimento. Punching ball da pavimento : si tratta di una palla da boxe che poggia su una base resa salda grazie al riempimento con acqua o sabbia.

: si tratta di una palla da boxe che poggia su una base resa salda grazie al riempimento con acqua o sabbia. Punching ball a colonna : minimo ingombro, è un modello caratterizzato dalla presenza di una colonna regolabile, alta, su cui sta sospeso il sacco.

: minimo ingombro, è un modello caratterizzato dalla presenza di una colonna regolabile, alta, su cui sta sospeso il sacco. Punching ball gonfiabile: si tratta di un modello realizzato in materiale plastico, da gonfiare manualmente o con un'apposita pompa. Leggero, facile da trasportare, è però meno stabile di altri modelli.

In rete si trovano anche dei modelli di punching ball da tavolo, in genere fatti con una base a ventosa che può essere fissata su una scrivania: piccolo e portatile, di fatto è un semplice gadget per scaricare lo stress.

Punching ball e boxe

Pur non essendo prerogativa esclusiva di questo sport, il punching ball nella boxe è utile per sviluppare la forza muscolare degli arti superiori e delle spalle e per rendere i colpi sempre più potenti e molto più precisi, allenamento dopo allenamento. Fare pratica con il punching ball permette a chi lo utilizza di aumentare la propria resistenza fisica, migliorare la coordinazione, il colpo d'occhio ed il modo in cui vengono portati i colpi.

Punching ball e arti marziali

Per coloro che praticano arti marziali, dal kung fu al muay thai, il punching ball si rivela uno strumento utile in fase di allenamento perché aiuta a migliorare in alcuni aspetti: ad esempio, è utile per migliorare la precisione dei colpi, la resistenza fisica, la rapidità di esecuzione dei colpi e funge come bersaglio (è utilissimo anche per migliorare la coordinazione occhio-mano).

Punching ball e altri tipi di allenamento

L'utilizzo del punching ball può rivelarsi prezioso anche in allenamenti cardio e per il fitness, negli allenamenti ad alta intensità: alcuni programmi di fitness, infatti, includono dei circuiti con il punching ball per risultare più completi.

Punching ball professionale

Un punching ball professionale è necessariamente un modello di fascia medio-alta: la distinzione principale, in questo caso, sta nel tipo di materiali impiegati per la sua realizzazione. I punching ball di livello professionale, ad esempio quelli usati nelle palestre, hanno componenti diverse da quelli più economici che puoi acquistare per un uso domestico o non agonistico.

In genere, un punching ball professionale ha un sacco realizzato in pelle bovina o in materiali sintetici (nylon o vinile), ma di qualità. L'imbottitura del sacco, invece, sarà in sabbia o in materia sintetica, ma abbastanza da non lasciare zone di vuoto. La base, invece, in un punching ball di fascia alta è più probabilmente realizzata in metallo, piuttosto che in plastica. Infine, la sospensione del punching ball sarà sicuramente una catena, ben resistente che lo sostenga ma lo renda al tempo stesso flessibile al punto necessario per assorbire i colpi.

Come scegliere un punching ball

Ci sono diversi criteri da considerare nella scelta di un punching ball, in base alle proprie esigenze, al tipo di allenamento che si intende fare e al budget di cui si dispone.

La scelta del punching ball dipende sicuramente anche dal tipo di materiale con cui è realizzato e la sua composizione è correlata al prezzo: in genere, i punching ball sono realizzati in pelle bovina o in materiali sintetici. La pelle bovina è il materiale più pregiato per un punching ball, perché più durevole nel tempo, ma anche quello che ne innalza il costo. Il nylon o il vinile, invece, sono più economici ma meno resistenti.

Forma e dimensione del sacco sono altrettanti fattori da considerare nella scelta del punching ball: più grandi sono i sacchi, maggiormente ampia sarà la superficie di impatto (sono quindi più adatti per gli allenamenti di potenza), mentre i sacchi più piccoli e veloci sono più indicati per migliorare la velocità e la precisione dei colpi.

La base, invece, può essere in metallo o in plastica: se riempita con acqua sarà più leggera, ma meno stabile. Meglio optare per le basi riempite in sabbia.