Psicologia dello sport: è importante? Come lavora lo psicologo sportivo?

Cos'è la psicologia dello sport? La Psicologia dello Sport riguarda quelle attività accademiche, di ricerca e professionali che forniscono la base per comprendere e stimolare il comportamento delle persone praticanti sport o attività fisica. Questo ambito dinamico può stimolare l'esperienza degli uomini, delle donne e dei giovani che praticano le varie forme dell'attività fisica, si rivolge sia a coloro che svolgono la loro attività per piacere personale e sia a quelli impegnati a livello di èlite in attività specifiche. La Psicologia dello Sport trova le sue radici sia nelle scienze dello sport e del movimento e sia nella psicologia; è una specializzazione della psicologia applicata e delle scienze dello sport. (Statement dell'International Society of Sport Psychology) La Psicologia dello Sport è: lo studio dei fattori mentali e psicologici che influenzano e sono influenzati dalla partecipazione e dalla prestazione nello sport, nell'esercizio e nell'attività fisica e

la applicazione delle conoscenze acquisite attraverso questo studio che ogni giorno viene effettuato. La Psicologia dello Sport professionale è interessata a come la partecipazione allo sport, all'esercizio ed all'attività fisica possa accrescere lo sviluppo personale ed il benessere durante l'intero arco della vita. (Association for the advancement of applied sport psychology (AAASP), 1985). La Psicologia dello Sport trova le sue radici sia nelle scienze dello sport e del movimento e sia nella psicologia. E' una specializzazione della psicologia applicata e delle scienze dello sport. (Statement dell'International Society of Sport Psychology) La psicologia dello sport è la disciplina che studia gli aspetti psicologici, sociali, pedagogici e psico-fisiologici dello sport: per definizione e necessità essa trae linfa e contenuto da molteplici discipline che vanno dalla medicina alle scienze motorie, ma ha trovato negli anni un suo preciso e definito percorso di ricerca e di intervento. Inizialmente la psicologia dello sport cercò di stabilire delle relazioni significative fra personalità e sport, utilizzando soprattutto strumenti diagnostici provenienti dalla psicologia clinica, ma successivamente si è specializzata nell'ambito della preparazione mentale e sulle abilità che possono essere incrementate nello sportivo, vale a dire l'attenzione, la concentrazione, la motivazione, la gestione dello stress e dell'ansia e molto altro. (fonte: Shutterstock)

Come lavora lo psicologo sportivo? Lo psicologo dello sport che svolge questa attività a livello professionale s'impegna nel comprendere i processi psicologici che guidano la prestazione motoria, i modi attraverso cui può venire stimolato l'apprendimento e incrementate le prestazioni e la maniera in cui possono essere efficacemente influenzati le percezioni psicologiche e i risultati. (Statement dell'International Society of Sport Psychology) Una delle prime precisazioni da fare è la seguente: lo psicologo dello sport non cura le persone ma allena la mente degli atleti che affianca . Infatti, proprio perché specializzato nell'area sportiva, l'esperto non svolge la consulenza come se si trattasse di un trattamento terapeutico. Nella maggior parte dei paesi industrializzati lo psicologo dello sport è un professionista che ha effettuato una serie di studi accademici e che ha, pertanto, conseguito delle competenze ed un titolo riconosciuti. Abitualmente lo psicologo dello sport è un laureato in psicologia che ha seguito un percorso formativo specifico in psicologia dello sport e ulteriori training nell'ambito della psicologia clinica o delle organizzazioni. Lo psicologo dello sport è un dottore in psicologia (più spesso ad indirizzo clinico o del lavoro) che mette a disposizione le sue conoscenze e si dedica alla formazione, tramite interventi individuali o di gruppo, i ruoli professionali che può assumere dipendono, pertanto, dalla sua formazione e dai suoi interessi. Può lavorare in ambito accademico qualora il suo interesse fosse essenzialmente quello del ricercatore, può essere rivolto allo sviluppo di interventi con allenatori, atleti e gruppi, spaziando dallo sport di alto livello allo sport per tutti, dai bambini, agli adulti e agli anziani. Può lavorare con gli enti locali e le organizzazioni sportive allo sviluppo di politiche di promozione dello sport praticato dai cittadini e nel monitorare sul territorio l'impatto di questi interventi. Può inoltre contribuire alla formazione professionale: dello staff dirigenziale;

degli arbitri;

degli allenatori, istruttori;

degli atleti di sport individuali o di squadra. Lo psicologo non è un tecnico, quindi non eroga servizi concernenti consigli o strategie tecniche e tattiche, ma riveste un ruolo ben definito, quello di esperto di tematiche psicologiche e psico-pedagogiche nei confronti di tutti i membri della Società sportiva. I suoi obiettivi sono: offrire informazioni sui fattori psicologici dello sport;

migliorare l'apprendimento dello sport;

aiutare i giovani a maturare con lo sport;

preparare un programma di preparazione mentale personalizzato;

effettuare consulenza;

conoscere ed utilizzare le dinamiche di gruppo;

eseguire una vsutazione psicodiagnostica;

mirare al benessere psicofisico per ogni fascia di età. Nello sport agonistico l'ottimizzazione della preparazione tecnica e fisica ha raggiunto livelli tali da far sì che sempre più frequentemente l'elemento mentale rappresenti quella marcia in più che permette a un atleta di avere la meglio sull'avversario. La fiducia in sé e l'approccio positivo alla competizione rappresentano sicuramente due aspetti che contribuiscono in modo determinante alla buona riuscita della prestazione. In termini di ricadute operative diventa quindi importante che ogni atleta, con l'aiuto dello staff, stimi il suo senso di auto efficacia e di certezza nelle proprie capacità con la consapevolezza che tali elementi possono essere migliorati grazie a una serie di accorgimenti, esercizi e programmi di lavoro che implicano un'analisi accurata del vissuto relativo alle performance passate e future. Per poter sviluppare un pensiero positivo l'atleta deve riformulare le affermazioni negative focalizzandosi esclusivamente su ciò che è necessario fare per ottenere una buona prestazione, attraverso la programmazione di un percorso che trasformi le barriere in sfide (es. prestazione sognata, prestazione possibile, e goal setting per raggiungerla). La stima di efficacia dell'atleta determina la modalità di approccio al compito e tale valutazione è influenzata da quanto l'atleta crede in sé. Ruoli dello psicologo e dell'allenatore sono anche quelli di elevare questa stima in modo tale che il giocatore affronti con fiducia la prestazione (Bandura, Teoria dell'autoefficacia). In questi termini ottimizzare una prestazione significa quindi incrementare il livello di autoefficacia grazie all'utilizzo di strategie mirate al rafforzamento del senso di realizzazione (analisi dei risultati ottenuti). L'intervento psicologico tende allo sviluppo e alla valorizzazione delle potenzialità dei singoli e della squadra in modo da raggiungere lo stato psicofisico ideale prima di un appuntamento importante.