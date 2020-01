10 min – Core Stability (30” di Lavoro e 30” di Recupero);

Addominali Avanti;

Pelvic Bridge Isometrico (ponte per glutei e flessori);

Addominali Inversi;

Pelvic Bridge Dinamico (ponte per glutei e flessori);

Addominali Eccentrici (salita aiutandosi con le mani, discesa lentissima);

Pelvic Bridge su talloni Isometrico (ponte per flessori sui talloni);

Addominali Incrociati;

Addominali Obliqui;

Ponte Inverso Isometrico per Addominali (Abdominal Plank);

Lombari a terra;

Ponte Laterale Isometrico a Destra e Sinistra (Abdominal Plank a Destra e Sinistra);

Spinali a Terra;

Superman (a carponi distensione braccio dx e gamba sx contemporaneamente e viceversa);

Flessori Eccentrici;

Adduttori con palla Isometrici;