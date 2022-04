Powerlifting: regolamento di gara, classi e categorie, tipi di prese

Faremo poi una descrizione accurata del protocollo necessario alla validità delle alzate in gara, con specifici riferimenti alle cause di squalifica .

Seguirà la differenziazione per classi di peso e delle categorie per età.

Le federazioni mondiali utilizzano le seguenti: IPF Points (IPF), Glossbrenner (WPC), Reshel (APF, GPC, GPA, WUAP, IRP), Outstanding Lifter (aka OL o NASA), Schwartz/Malone, Siff; per le categorie cadetti e junior si usa principalmente il coefficiente Foster, mentre per le categorie master (sopra i 40 anni) si usa il coefficiente McCulloch o Reshel.

Questo aiuta a garantire che i risultati di sollevatori come Lamar Gant, che ha eseguito lo stacco 5 volte il suo peso corporeo , siano riconosciuti al pari di altri come Benedikt Magnússon, l'attuale detentore del record mondiale di stacco da terra di tutti i tempi.

Viene considerato il miglior tentativo valido dell'atleta su ogni sollevamento come valore di calcolo per il totale della competizione.

Il sollevamento inizia con l'atleta in piedi col bilanciere carico che poggia sulle spalle . Al comando dell'arbitro inizia la ripetizione . L'atleta attiva il bacino , piega le ginocchia e scende in posizione di accosciata superando il parallelo - le anche devono scendere oltre il ginocchio . Il sollevatore torna quindi in posizione eretta. Al comando dell'arbitro, il bilanciere viene riposizionato sui fermi.

Ne esistono due tipi, a seconda dell'attrezzatura utilizzata: conventional (walk out squat) e support (monolift squat). La maggior parte delle federazioni di powerlifting, ma non tutte, consente lo squat monolift.

Regolamento della bench press (distensione in panca piana)

Con la schiena appoggiata sulla panca, il sollevatore impugna il bilanciere carico a distanza regolamentare. Lo avvicina al petto. Quando si immobilizza "in fermo", l'arbitro dà il comando di risalita. Quindi, verrà chiamato "rack" e il sollevamento sarà completato all'appoggio.

La parte anteriore della panca deve essere posizionata sulla piattaforma di fronte al capo arbitro.

L'atleta deve sdraiarsi con spalle e glutei a contatto con la superficie della panca. Le scarpe o le dita dei piedi del sollevatore devono essere in solido contatto con il pavimento. La posizione della testa è facoltativa.

I sollevatori di bassa statura possono può utilizzare dischi o blocchi per costituire una superficie rialzata per i piedi. Se vengono utilizzati blocchi, non devono superare i 45 cm x 45 cm.

Devono essere presenti non più di cinque e non meno di due caricatori / osservatori. Il sollevatore può avvalersi dell'aiuto di uno o più degli osservatori designati o arruolare un osservatore personale per rimuovere il bilanciere dai fermi. Solo gli osservatori designati possono rimanere sulla piattaforma durante il sollevamento. Il sollevamento deve essere all'altezza del braccio disteso. L'area davanti al capo arbitro deve essere immediatamente liberata. Se lo spotter personale non lascia immediatamente l'area della pedana e/o in qualsiasi modo distrae od ostacola il capo arbitro, il sollevamento può essere considerato nullo.

La distanza delle mani (tra le due dita indice) non deve superare 81 cm. Il bilanciere deve avere contrassegni che indichino questa tolleranza massima di presa. Se l'atleta deve usare una presa sfalsata rispetto ai segni, deve comunicarlo prima del sollevamento e consentire la misurazione. Sono vietate l'impugnatura inversa e senza pollice.

Dopo aver ricevuto il bilanciere a distanza di un braccio, l'atleta deve abbassarlo al torace e attendere il segnale del capo arbitro.

Il segnale deve essere un comando sonoro di "press", dato appena la barra è immobilizzata sul petto.

Al sollevatore sarà consentito un solo segnale di inizio per tentativo.

Dopo il segnale, il bilanciere viene spinto verso l'alto. Questo non deve affondare nel torace o muoversi verso il basso prima della distensione. Il sollevatore manterrà immobile il bilanciere in alto fino a quando non verrà dato il comando "rack". La barra non può muoversi verso il basso durante la salita.

Cause di squalifica