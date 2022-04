Powerlifting: in cosa consiste, benefici e come iniziare

In cosa consiste In cosa consiste il powerlifting? Il powerlifting è uno sport incentrato sull'espressione di forza massimale. In sintesi, consiste nell'esecuzione di tre sollevate quali: squat con bilanciere, oltre il parallelo;

con bilanciere, oltre il parallelo; distensioni su panca piana con bilanciere, toccando il petto;

su piana con bilanciere, toccando il petto; deadlift (stacco da terra) con bilanciere. In competizione, per ognuno di essi è possibile eseguire tre tentativi - solitamente incrementali - con l'obbiettivo di raggiungere (o superare) il proprio limite ed alzare più peso possibile - nel rispetto dei crismi tecnici, prescindendo dai quali la ripetizione viene considerata non valida. In tal senso, il powerlifting segue dei princìpi logici e metodologici "abbastanza simili" a quelli del weightlifting olimpico (sollevamento pesi olimpico). Storicamente, il powerlifting sembra esserci evoluto da uno sport noto come "odd lifts", anch'esso basato sullo svolgimento di tre tentativi ma che, d'altro canto, prevedeva di cimentarsi in una più ampia varietà di prestazioni (strongman competition). Dal 1984 il powerlifting è considerato uno sport paralimpico (solo panca) e, sotto l'International Powerlifting Federation, è anche uno sport dei World Game sport. Le competizioni, che si svolgono in tutto il mondo, sono di tipo locale, nazionale e internazionale, e vengono organizzate anche da enti indipendenti dall'IPF.

Tipi di Powerlifting Powerlifting classico e attrezzato Nelle gare di powerlifting, i sollevamenti possono essere eseguiti "a corpo libero" o con l'uso di attrezzi - modalità tipicamente indicate dalla International Powerlifting Federation come sollevamento "classico / raw (grezzo)" e "attrezzato". L'attrezzatura, in questo contesto, si riferisce specificamente a due capi: bench shirt ;

; squat-deadlift suit o briefs. In alcune federazioni, le fasce per le ginocchia sono consentite solo nell'attrezzato; in altre, possono essere utilizzate in entrambe le categorie. Non vengono tuttavia inclusi nella lista degli attrezzi, e possono venire impiegati sia nel classico che nell'attrezzato: weight belts (cintura per pesi), knee sleeves (ginocchiere), wrist wraps (fasce per polsi) e special footwear (calzature speciali, ovvero scarpe da powerlifting), che rappresentano obbiettivamente materiale tecnico.