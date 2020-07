Pinne per Nuotare per Mare, Piscina e Apnea: le Migliori da acquistare

Pinne per Nuotare Vacanze alle porte, destinazione mare! Se non vedete l'ora di farvi lunghe nuotate, alla scoperta dei fondali marini, con escursioni in mare, esperienze di snorkeling. O se siete nuotatori esperti e, anche in vacanza, ne approfitterete per allenarvi al mare o in piscina, ci vuole assolutamente un equipaggiamento adeguato, un set completo di accessori per il nuoto. Dal costume da nuoto, a maschera e boccaglio o maschera da snorkeling, smartwatch (uno smartwatch da nuoto, s'intende) per verificare le nostre prestazioni fino alle pinne, tutto deve essere di qualità per garantirci una eccellente esperienza. La scelta delle pinne per nuotare, però, può mettere in difficoltà, soprattutto se non si è particolarmente esperti. Come vanno scelte le pinne per nuotare? Quanti modelli ne esistono? Quali sono le loro caratteristiche e quali sono consigliate per il mare, per il nuoto, per l'apnea? Oggi ci "immergiamo" in questo mondo variegato e professionale, per fare chiarezza sulla scelta delle pinne.