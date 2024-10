A differenza delle racchette da tennis, le racchette da pickleball non hanno corde, ma sono realizzate con una superficie solida e leggermente ruvida, che ci consente di generare spin e potenza a seconda del tipo di colpo. La forma compatta e il peso leggero (di solito tra i 200 e i 400 grammi) rendono questa racchetta facilmente maneggevole anche per i principianti .

Una racchetta da pickleball è più piccola di una racchetta da tennis ma più grande di una racchetta da ping-pong, con una forma ergonomica pensata per favorire controllo, potenza e manovrabilità. Viene realizzata con grafite, fibra di vetro o carbonio, per permettere ai giocatori di colpire una pallina leggera e forata.

Quali sono le migliori racchette da pickleball?

Diamo, quindi, uno sguardo ai migliori modelli in vendita su Amazon. Ne abbiamo selezionati 5, scegliendoli tra quelli più venduti e che hanno ricevuto migliori recensioni ed apprezzamenti da parte dei clienti.

JOOLA Ben Johns Hyperion Pro

La Ben Johns Hyperion CAS 16 di JOOLA è una racchetta professionale progettata per giocatori esigenti. La superficie in carbonio abrasivo migliora lo spin e la potenza dei colpi, rendendola ideale per le competizioni. Il nucleo in polipropilene a nido d'ape da 16 mm riduce le vibrazioni, garantendo maggior controllo e durata. L'impugnatura antiscivolo con tecnologia Sure-Grip assorbe l'umidità e gli urti.

Head Radical Elite-Pagaia per Pickleball in Fibra di Vetro

La Radical Elite è una racchetta adatta a vari livelli di gioco, caratterizzata da una Dynamic Power Shape che offre un punto dolce più ampio per una maggiore precisione. Il nucleo OTC a nido d'ape, più spesso, garantisce un'eccellente giocabilità. Il design è stato rinnovato con una nuova e accattivante combinazione di colori, mentre la superficie liscia in fibra di vetro conferisce forza e comfort durante il gioco.

Topfinder Pickleball Set, Racchetta da Pickleball Paddles Set di 2/4 con 4 Palline

Questo set include 2 racchette, 2 palle da interno, 2 palle da esterno e 1 borsa per il trasporto, ed è ideale per tutti, dai principianti ai professionisti. Le racchette sono realizzate con una superficie in fibra di vetro di alta qualità e un'anima in polipropilene a nido d'ape che riduce le vibrazioni e assicura una velocità stabile, mentre la superficie garantisce un eccellente spin. L'impugnatura da 4,9" è antiscivolo, assorbe il sudore e offre comfort per lunghe sessioni di gioco. I paraspigoli proteggono le racchette da urti e graffi.

ZCEBRA Racchetta da Pickleball Composite

Queste racchette sono realizzate in materiale composito strutturato e un nucleo in polimero a pannello d'api e polipropilene, combinazione preferita dai giocatori per la sua leggerezza (meno di 230 grammi) e resistenza. Offre un'ottima potenza e controllo nel colpo. Ha un nucleo in polipropilene che assicura morbidezza e durezza, mentre la superficie in fibra di vetro ad alta purezza garantisce resistenza e durata. L'impugnatura ergonomica, cucita a mano e imbottita, offre una presa eccezionale, assorbendo il sudore e impedendo lo scivolamento. Adatta per l'uso indoor e outdoor, è ideale per giocatori di tutti i livelli.

Joola Essentials Performance

Perfetta per principianti che vogliono apprendere le tecniche di gioco. Con una lunghezza di 39,5 cm, offre un equilibrio ideale tra leggerezza e controllo. Il nucleo in polimero e la superficie in fibra di vetro garantiscono un controllo eccezionale e una risposta ottimale della palla. Leggera (232 g) e bilanciata, è facile da maneggiare, consentendo lunghe sessioni di gioco senza affaticamento. Inoltre, la superficie in fibra di vetro è ottimizzata per un grip eccellente e uno spin preciso.