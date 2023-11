Pickleball: cos'è e perché fa bene alla salute

Il pickleball è l'ultimo trend degli sport con la racchetta. Nato in America negli anni '60, si sta diffondendo anche in Italia, dopo il grande boom del padel . Chiunque può giocare, le regole sono semplici e si impara in fretta. Un'attività che non richiede particolare preparazione atletica ma che fa bene alla salute cardiovascolare e all'umore.

Il pickleball si gioca quasi sempre in doppio, anche se può essere giocato anche individualmente (in questo caso cambia il ritmo che è molto più veloce)

È una via di mezzo tra il tennis e il padel e si gioca con due speciali racchette (pagaie) solitamente in un campo di badmington, all'aperto o al chiuso . Può essere considerato l'ultimo trend in fatto di sport con la racchetta . Il pickleball è uno sport nato negli Stati Uniti negli anni '60, oggi molto in voga non solo in America, ma in tutto il mondo, Italia inclusa.

Benefici per la salute: lo studio

Alleato nella perdita di peso: si bruciano calorie

Attività fisica ad intensità moderata

Migliora la tonicità ed elasticità muscolare

Benefici per la salute cardiovascolare

Miglioramento dell'umore

Lo studio: i ricercatori dell'Apple Heart and Movement Study hanno analizzato 2500 sessioni di allenamento di pickleball. Hanno rilevato che per ogni sessione a sessione i battiti al minuto registrati erano 143 (in media per il tennis sono 152), e i giocatori svolgono attività media intensità per circa 90 minuti. Un esercizio aerobico che porta concreti benefici per la salute cardiovascolare e il benessere generale.

Non solo, il pickleball comporta benefici anche per la salute mentale. Il motivo? Rispetto al tennis si impara a giocare molto più rapidamente, ottenendo anche discreti risultati. Ciò migliora l'autostima e si dimostra essere efficace come intervento terapeutico contro i disturbi dell'umore.