Pescare a traina: tecniche, esche e cosa pescare. Qual è l'attrezzatura essenziale?

La pesca a traina (trolling fishing) è una tecnica di pesca "in movimento" concepita per la cattura dei pesci predatori. Concettualmente vicina allo spinning, se ne differenzia per il sistema di movimento impresso alla lenza che, in questo caso, viene trascinata in acqua grazie alla propulsione di un natante (piccolo o grande, a motore, a vela o a propulsione umana) – non avviene, dunque, il continuo lanciare e recuperare tipico della pesca a recupero. Si effettua prevalentemente in mare, che sia aperto, costiero o in prossimità delle foci fluviali – raramente in lago – poiché offre: Più possibilità di catturare grossi esemplari;

Maggiori spazi e raggio d'azione;

Prede più prelibate – per chi sceglie di trattenerle. In questo breve articolo cercheremo di spiegare nella maniera più semplice e comprensibile come approcciarsi a questo genere di attività, e come scegliere l'attrezzatura essenziale in base alla tecnica e alla preda. Shutterstock

Vari approcci di pesca a traina In Italia e nel resto del Mar Mediterraneo vengono praticate molte tipologie di pesca a traina; da quelle super-leggere con lenza "a mano", per insidiare spigole, serra, aguglie, sgombri, piccoli barracuda ecc., a quelle pescanti, con attrezzatura specifica per la cattura di grossi tonni, pesci spada ecc. Nei laghi più importanti, alcuni si dilettano nella traina al luccio e alle grosse trote di lago. Nota: non tutti sanno che la pesca a traina non è solo di tipo ricreativo, ma anche commerciale – viene praticata soprattutto in oceano, ad esempio per la cattura del tonno bianco. La pesca a traina può essere effettuata con una o più lenze, con esche artificiali o naturali, sia dalla barca a motore che dalla barca a vela, o addirittura dal kayak. Quando praticata con più canne, a profondità impegnative, nei pressi di batimetriche variabili e con l'obbiettivo di insidiare specie particolarmente difficili, può richiedere l'ausilio di strumenti particolari, talvolta avanzati e difficili da padroneggiare (che menzioneremo sotto). È bene specificare fin da subito che la pesca a traina d'altura, soprattutto quando è necessario coprire lunghe distanze, è economicamente piuttosto impegnativa (acquisto e mantenimento del mezzo, consumi ecc.); non può nemmeno essere considerata "il massimo" dell'ecosostenibilità. Pescare dalla barca a vela è possibile, ma si tratta di una pratica "secondaria" a tal genere di navigazione. Diciamo che i velisti, nelle loro traversate ricreative, talvolta scelgono di calare le lenze per catturare prede di piccola o media taglia, buone soprattutto a soddisfare i commensali ma di non elevato pregio venatorio. Viceversa, la pesca a traina dal kayak, che sta progressivamente prendendo piede un po' in tutto il mondo, offre la possibilità di un grandissimo divertimento, a costi estremamente ridotti, e con un impatto ambientale più che contenuto. Leggi anche: Kayak fishing o pescare in kayak: vantaggi e benefici