Pesca subacquea: ecosostenibilità e sicurezza

Il pescasub non ha generalmente interesse nel compiere delle mattanze, perché è consapevole che " il sovrasfruttamento di oggi equivale a una minor disponibilità di domani ". Inoltre, la caccia subacquea si basa sul soddisfacimento dell'istinto predatorio che, in caso di eccessiva disponibilità – catture troppo facili – tende ad esaurirsi. Anche il rispetto dei periodi e delle "circostanze" di riproduzione ittica può indurre l'atleta a modificare le proprie attitudini di caccia – come dicevamo sopra, ad esempio, non sparando a pesci intanati, o anche risparmiando prede con evidente sacca ovifera piena nell'addome.

Egli utilizza un'arma a colpo singolo, che ha una portata massima di qualche metro. Dopo averlo scoccato, è obbligato a risalire in superficie per ricaricare – perdendo ovviamente le prede avvistate.

Per poter cacciare, il pescatore in apnea dev'essere prima di tutto allenato fisicamente e psicologicamente; il successo di una battuta dipende quindi anche da quante energie il soggetto ha investito fino a quel momento per migliorarsi.

Sono rarissimi i pescatori subacquei che catturano prede di piccole dimensioni; questo perché esiste una certa attenzione al fatto che i pesci portino a termine almeno un ciclo riproduttivo. Non è svilente, per il cacciatore in apnea, uscire dall'acqua senza aver catturato nulla, ma aver rispettato l'habitat; tutt'altro.

Ingiustamente aborrata da chi vorrebbe tutelare l'ecosistema subacqueo, la pesca in apnea è la forma di prelievo ittico più ecosostenibile in assoluto .

Quali sono i pericoli maggiori per il cacciatore subacqueo?

I pericoli maggiori per il pescasub sono fondamentalmente 3, anche se tutti sfociano potenzialmente nell'annegamento (ma non per forza):

Black-out: ovvero la perdita di coscienza dovuta all'ipossia-ipercapnia da apnea prolungata. Nella pesca subacquea si verifica statisticamente di più nella pesca profonda, alla ricerca di prede molto difficili come i dentici o nell'esecuzione di lunghi agguati. Per prevenirlo è fondamentale non lasciarsi prendere troppo dall'azione di pesca, avere una certa esperienza (da maturare gradualmente), sapersi ascoltare, gestire i momenti di criticità con freddezza e autocontrollo (ad esempio economizzando in movimenti ed eseguendo lo sgancio della cintura) e, soprattutto, non andare mai a pescare soli! Bensì sempre assieme a un compagno in grado di recuperarci o aiutarci in caso di necessità. Taravana: cioè l'equivalente della malattia da decompressione (MDD) che colpisce i subacquei con ARA; consiste nella condensazione di bolle di azoto nel circolo sanguigno che danno luogo ad embolia gassosa. Si verifica soprattutto quando chi pesca molto fondo instaura tempi di recupero insufficienti a lasciare che l'azoto circolante rimanga ben diluito. È consigliabile che i recuperi siano doppi o tripli rispetto al tempo di apnea. Inoltre, superando certe batimetriche, esiste anche un limite numerico massimo di apnee giornaliere da poter eseguire. L'uso di un orologio subacqueo che tracci i tempi di apnea e di superficie è, quindi, essenziale. Ricordiamo inoltre che altri fattori di rischio per Taravana sono: forame ovalare pervio al cuore, disidratazione, affaticamento da apnea prolungata, condizioni fisiche complessive non soddisfacenti. Malori di altro genere: a seguito dell'annegamento di un pescasub si tende sempre a pensare che egli sia andato in black-out o in Taravana. Anche in acqua, tuttavia, possono insorgere malori gravi come l'infarto del miocardio e l'ictus cerebrale. Anche in questo caso, la presenza del compagno e un mezzo di comunicazione possono salvare la vita al mal capitato. Rimanere travolti da natanti e imbarcazioni: ciò avviene soprattutto quando il pescatore subacqueo non è opportunamente segnalato, oppure quando si immerge in posti interdetti – come in prossimità dei porti – o, più spesso, quando i conducenti di natanti o imbarcazioni non rispettano la distanza (100 m) dalla bandiera di segnalazione del sub. Purtroppo, oltre ad essere fortemente diffidenti e guardinghi, e a munirsi di una boa con bandiera di grosse dimensioni, il cacciatore subacqueo non ha alcun potere preventivo. Una casistica fortunatamente rarissima, ma che rappresenta lo "spauracchio" di moltissimi pescatori in apnea, è quella del rimanere impigliati in una rete abbandonata ma pescante, o peggio abusiva, o in una lenza volante. Per rimediare, può essere sufficiente usare correttamente il coltello e mantenere il sangue freddo.

Purtroppo la patente nautica non è ancora obbligatoria per tutti i natanti; inoltre, anche chi la possiede, continua a considerare il mare e i laghi come fosse un ambiente senza regole. Ma le regole ci sono e vanno rispettate. Mare e laghi devono essere considerati come l'equivalente di gigantesche "aree pedonali"; se ciò avvenisse per strada, i conducenti di motoveicoli e autoveicoli dovrebbero avere "mille occhi" per evitare tutti i pedoni. In mare funziona esattamente così, poiché non esistono limitazioni di distanza dalla costa per poter nuotare.

