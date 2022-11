Pesca subacquea: attrezzatura essenziale per iniziare

Le mute sottili (3 mm), che molti impiegano per pescare nel bassofondo in estate, non sono utilizzate per la pesca profonda nemmeno mesi più caldi – in profondità, nel Mar Mediterraneo, l'acqua rimane piuttosto fredda anche nei mesi estivi.

Le prestazioni della pala diventano particolarmente importante nella pesca profonda, quando si richiedono lunghe apnee. In questi casi, si utilizzano per lo più pinne molto lunghe e in carbonio. Nella pesca in basso fondo, a meno che non si debbano contrastare correnti estremamente forti, è sufficiente una qualsiasi pinna di plastica.

A parità di materiale e di struttura, molte pinne vengono differenziate in base alla " durezza "; essa dovrebbe aumentare in proporzione alla massa del soggetto – di fatto, non si tratta di una correlazione lineare; ogni apneista ha una propria pinneggiata.

Maschera avveniristica realizzata per immersioni subacquee e apnea avanzata, progettata per offrire una sagoma estremamente idrodinamica e compatta. Il volume interno è minimo e non richiede la compensazione volontaria. Combina una grande tecnicità con un design innovativo e accattivante.

Cavigliera made in Italy una produzione Best Divers interamente cucita, riempita e collaudata nei nostri laboratori. Realizzate con contenitore in neoprene elastico. Chiusura in velcro. Lastra piombo sagomata.

La sua forma è perfettamente anatomica per vestire in modo ottimale il subacqueo anche in presenza di forti carichi di ballast. La parte anteriore è lasciata completamente libera, in modo da non forzare i movimenti respiratori di recupero e ventilazione.

Cintura sub portapiombi in gomma naturale 100% lunga 140 cm. Dotata di ardiglione e fibbia in acciaio inossidabile a sgancio rapido. Perfetta per lunghe discese poiché aderisce perfettamente alla vita ed impedisce il movimento delle zavorre.

L'uovo subacqueo è ideale per riporre piccoli oggetti importanti come chiavi o contanti. Realizzato in plastica stabile, robusta e impermeabile, l'uovo da immersione offre la protezione perfetta durante gite in spiaggia o gite in barca.

Nota : non esiste una regolamentazione in merito alle dimensioni e all'altezza della bandiera; il subacqueo è responsabile del fatto che, in base alle condizioni meteo-marine, essa possa risultare "ben visibile" ad una distanza non inferiore a 300 metri.

Orologio subacqueo

L'orologio subacqueo è essenziale per poter:

Calcolare i tempi di recupero in superficie, soprattutto nella pesca profonda, onde ridurre al minimo il rischio di "Taravana";

in superficie, soprattutto nella pesca profonda, onde ridurre al minimo il rischio di "Taravana"; Rispettare il piano di immersione.

Con un diametro della cassa di soli 48 mm e un display ad alto contrasto di 35 mm, Nepto è un computer orologio compatto e specifico per le immersioni in apnea. Questo innovativo prodotto vanta un algoritmo sviluppato in Cressi, che protegge l'apneista dal rischio del Taravana, e una funzione che evita il rischio di edema polmonare. Vetro minerale, cassa robusta con pulsanti in acciaio per una resistenza alla pressione dell'acqua fino a 120 m, cinturino in gomma con fibbia in acciaio inox.

Suunto Dive Zoop Novo è un computer subacqueo di facile utilizzo, ideale come modello per principianti. Tutti i dati più importanti dell'immersione sono visibili a colpo d'occhio sull'ampio display retroilluminato dal menù intuitivo. Con le sue molteplici funzionalità, come le 5 modalità (Aria, Nitrox, Gauge, Free Dive e OFF) e l'affidabile algoritmo di decompressione Suunto RGBM, Zoop Novo è un fidato compagno di immersioni anche per i sub più esigenti. Non vi resta che indossare la muta e godervi l'immersione!