Pesca con la Roubasienne: come iniziare e quale attrezzatura scegliere

La pesca con la Roubasienne è un particolare stile di "pesca al colpo" (a galleggiante) eseguita con l'utilizzo di lunghissime, ma caratteristiche, canne fisse – definite, appunto, Roubasienne. In questo breve articolo parleremo del "primo approccio" a tale metodica, scegliendo l'attrezzatura più adeguata – il giusto compromesso tra qualità e le necessità di un principiante – ed offrendo alcuni consigli su come iniziare a pescare con la Roubasienne. Shutterstock

Cos’è la Roubasienne? Come anticipato, le Roubasienne sono canne da pesca in stile fisso – senza mulinello. Lunghe fino a 13 metri, sono concepite per eseguire la pesca al colpo con canna fissa a distanze superiori rispetto a quanto si farebbe con una canna tradizionale. Le peculiarità delle Roubasienne possono essere sintetizzate come segue: possono raggiungere distanze superiori, con minori problemi di gestione della lenza (corrente, vento ecc.);

proporzionalmente, hanno peso più contenuto rispetto a una canna fissa tradizionale;

sono composte da moduli smontabili durante l'azione di pesca;

montano linee molto corte* ( bannière ), che consentono di pescare perfettamente sotto la cima, permettono al contempo una spiccata reattività;

), che consentono di pescare perfettamente sotto la cima, permettono al contempo una spiccata reattività; richiedono un'attrezzatura specifica, come ad esempio il rullo per lo scorrimento posteriore della canna;

trattandosi di una pesca stazionaria e visto l'ingombro della canna, per ragioni di comodità, si richiede l'uso di pacchetto-paniere (sgabello con porta-canna, vani porta oggetti, porta esche ecc.);

hanno un costo maggiore. *Oggi si assiste alla spiccata diffusione del off-tip, tecnica che richiede linee più lunghe, concepite per far spaziare maggiormente l'esca intorno al punto di pastura o per coprire distanze maggiori (in acqua totalmente ferma).

Dove si pesca con la Roubasienne? La pesca con la Roubasienne si pratica, anzitutto, nei luoghi in cui si ha sufficiente spazio per manovrare la canna; la sponda dovrà quindi avere una profondità sufficiente per gestire posteriormente i lunghi segmenti. Si prestano anzitutto gli specchi d'acqua ferma, come laghi, stagni e cave, o a corrente minima, come canali e darsene. Dalle banchine è possibile pescare con la Roubasienne anche in mare. Le specie ittiche da insidiare con questa tecnica sono soprattutto i pesci di fondale, come carpa, carassio, brema, pesci gatto, scardola, alborella, triotto, pigo, cavedano, anguilla (occasionale) ecc. Gli amanti di questa pesca in acqua salata potrebbero catturare: saraghi, orate, spigole, triglie, sogliole, passere, rombi, cefali, salpe, ombrine, corvine, mormore, occhiate, boghe, paganelli ecc. D'altro canto, le possibilità di cattura in mare dipendono soprattutto dallo spot e dalla stagione; non tutte le zone offrono lo stesso habitat.