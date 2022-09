Pesca con la bolognese: dove praticarla e attrezzatura essenziale

Quello della pesca con la bolognese è un vero e proprio mondo. È infatti praticamente impossibile cercare di riassumere questo sistema in un unico articolo, perché la sua applicazione in un ambiente rispetto all'altro, ad esempio per insidiare un barbo in acque ferme anziché un sea bass in mare, possono differire in maniera a dir poco determinante.

La pesca a bolognese è talvolta detta anche pesca in passata , nonostante quest'ultima sia una particolare modalità di gestione da adottare solo in presenza di corrente.

Dove praticarla

Dove pescare a bolognese?

La pesca con la bolognese può essere effettuata sia in acque interne che in mare, sia in corrente che in acque ferme. Entro certi limiti anche la profondità non è una vera e propria discriminante, fatta eccezione per la pesca in mare aperto e nei grossi laghi.

La pesca a bolognese può essere fatta, oltre che da riva, anche dalla barca; qualcuno la sta addirittura sperimentando dal kayak.

L'unico vero e grosso limite della pesca a bolognese è costituito dalle onde e dal vento forte. Nonostante la scelta della tecnica giusta possa garantire comunque una discreta "pescabilità", un'altezza eccessiva dell'onda ostacola sia il lavoro della montatura, sia la lettura corretta del movimento del galleggiante – quindi della mangiata. Il vento inoltre, può pregiudicare la maneggevolezza della lunga canna.

È logico che la montatura a bolognese per pescare "pesanti" in mare, lanciando lontano, non sarà nemmeno lontanamente paragonabile a quella "leggera" per pescare in canale e appena sotto il cimino.

Non costituisce invece un grosso problema la corrente – a meno che, ovviamente, non si parli di acque "impetuose". Pescando a bolognese nei corsi d'acqua nei quali è presente fiumana, si attua la cosiddetta "pesca in passata", modalità particolarmente redditizia in fiumi, porti, scogliere e foci fluviali.

Ribadiamo che con la tecnica della bolognese è possibile catturare la quasi totalità delle specie ittiche presenti in acqua dolce, salata e salmastra. Fanno eccezione alcuni predatori, come il persico trota e il luccioperca in acqua dolce, il pesce serra e la leccia in acqua salata, e le specie che colonizzano le batimetriche oltre i 10 m o il mare aperto – anche se non mancano gli amanti di questa tecnica dalla barca in mare, ad esempio allo sgombro.