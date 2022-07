Pesca a mosca: come iniziare e scegliere l’attrezzatura giusta

Lo scopo di questo articolo è di fornire alcuni preziosi consigli su come iniziare e dove praticarla , ma soprattutto di indicare i migliori kit completi per il principiante, ottimizzando da subito le probabilità di cattura.

Eppure, la scelta della giusta canna sembra essere la parte "più complicata" per l'ingresso del neofita in questo sport , ed è spesso il fattore determinante al successo fin dalle prime uscite.

Lo strumento più iconico è, ovviamente, la canna specifica (fly rod); ma non è certo l'unico. Ad essa si rende necessario associare un mulinello (reel) ben proporzionato e adeguatamente imbobinato (line), terminali concepiti per le prede designate e, non di meno, mosche (esche finte) di qualità.

In laguna e in mare, a mosca si possono insidiare branzino , pesce serra , orata , occhiata , sugarello, sgombro … e perfino tonni!

La preda "per eccellenza" della pesca a mosca è la trota – o meglio, le trote – ma, sempre in acqua dolce, è possibile insidiare anche cavedano, luccio , black bass, persico, aspio ecc. Con le esche giuste, è possibile fare catture notevoli anche di carpe e amur.

Per di più, la pesca a mosca può essere fatta non solo da riva, ma anche da kayak e da belly boat .

Questo probabilmente grazie all'eleganza della tecnica e alla sportività che contraddistingue tali pescatori. La pesca a mosca, per il suo tipico dinamismo, consente di eseguire una discreta attività motoria – non solo per la tecnica di lancio, ma anche per i numerosi spostamenti.

Il numero di nuovi appassionati alla pesca a mosca (fly fishing) è in costante aumento e, con esso, la domanda commerciale di attrezzatura specifica – soprattutto per principianti.

Come Iniziare

Come iniziare a pescare a mosca?

Anche se può sembrare un hobby complesso e costoso da intraprendere, la pesca a mosca è meno difficoltosa di quel che sembra.

Di seguito riassumeremo i (10) punti fondamentali.

Informati e addestrati

anche se i video di YouTube e i corsi di formazione virtuali per principianti sono un buon punto di partenza, se ne hai la possibilità, trova qualcuno che può mostrarti come fare. Alcuni negozi offrono addirittura corsi di formazione gratuiti o poco costosi. Questi sono piuttosto semplici e ti addestrano alle basi della pesca a mosca. Non è necessario iniziare già in pesca; anzi, può essere utile acquisire una solida base sui nodi, la selezione delle mosche e soprattutto il lancio;

Scegli l'attrezzatura corretta

non è necessario spendere una fortuna, ma investire in un buon kit di canna, mulinello e lenza rimane fondamentale. Per un neofita può essere un compito arduo, poiché ci sono centinaia di soluzioni possibili. Consulta un esperto o, nel dubbio, acquista una nine-foot, five weight rod; questa è generalmente ideale per i principianti. Si possono trovare kit completi a meno di 100 € - custodia esclusa;

Materiale: carbonio, colore: nero, lunghezza: 2,7 metri.

Sezione del prodotto: 4 sezioni. Peso: 149 g.

La carcassa ha un'elevata tenacità, ottima resilienza, nessun giunto di saldatura e nessuna vite in un unico pezzo.

Anello guida ceramica, liscio e liscio, resistenza alle alte temperature, basso attrito. Forte e flessibile, la base del volante è robusta e affidabile. La maniglia è confortevole.

Acquista leader e tippet (terminali, spezzoni)

il leader è ciò che collega la "coda di topo" alla mosca. Nel lancio, questo monofilo si stende in modo da far cadere la mosca con precisione. È sottile, traslucido e può variare di spessore, a seconda delle esigenze. Il tippet invece, è un'estensione del leader; può servire dopo una rottura accidentale o dopo un taglio;

Leader conico da mosca per mosche di grandi dimensioni

Stuttura conica

Trota torrente

Eccezionalmente forte da test

Superior tenuta al nodo

Tutte le specie e condizioni dell' acqua

Finitura estremamente resistente

24,7 m Spools (13,6 kilogram & 18,1 kilogram sono 15,5 m)

Impara alcune tecniche di lancio ed esercitati moltissimo

l'overhead cast e il roll cast sono alcuni dei lanci più semplici. Puoi esercitarti anche "a secco", cercando di far atterrare la mosca all'interno di un cerchio. Inoltre, riprenditi mentre lanci e analizza i tuoi possibili difetti. Esistono anche dei video didattici, vere e proprie guide, come questa: The Essence of Fly Casting

Munisciti di mosche essenziali e di un porta-mosche

una delle caratteristiche della pesca a mosca è che richiede di "capire" quale insetto prevale in un determinato habitat. Ne esistono diversi tipi, come le mosche secche (dry flies) – che lavorano in superficie – ninfe (nymphs), sommerse e streamers – che lavorano sotto la superficie o in prossimità del fondo. A seconda di cosa e dove stai pescando, alcune buone mosche per principianti includono il Pheasant Tail (miglior imitatore di ninfa) e il Parachute Adams (miglior imitatore di mosche e tricotteri). L'IT imita una varietà di specie di esche, rendendolo versatile per qualsiasi condizione e specie. Altre opzioni popolari includono Zebra Midge e Wooly Bugger. In merito alla scatola per mosche (fly box), trova quella più adatta. Alcune sono più progettate per le mosche d'acqua salata, mentre altre sono costruite per le mosche secche ecc. La soluzione migliore è ottenere una scatola multiuso e multi-scomparto, in grado di trasportare più tipi. Un nuovo tipo è il roll-box;

5 degli 11 modelli sono dotati di testa in tungsteno per affondare più velocemente. Non c'è bisogno di perdere tempo o materiali extra per pesare le tue ninfe

Le 32 mosche in 11 modelli di questa collezione includono: Testa di perline di tungsteno Euro Ninfa in arancione e perla, testa di perline in ottone Larva in due modelli di colore, orecchio di lepre in due modelli di colore, testa di perline di tungsteno Euro Ninfa Fagiano Coda di fagiano Flashback, Hot Spot Ant Black, Mutant Fly Ant

Si prega di fare riferimento alle immagini principali per i modelli dettagliati di mosca e le dimensioni corrispondenti del gancio; tutte le mosche presenti in questa selezione sono legate a mano utilizzando materiali di qualità su ami da pesca senza ardiglione importati di alta qualità

Include una scatola riutilizzabile impermeabile con cordino

Mantenere la tensione e le mosche senza ardiglione terranno i pesci, lasciare allentare la lenza e l'amo scivola semplicemente dalla bocca del pesce

PORTATILE: una scatola per mosche in silicone tascabile facile da trasportare ed è la scelta di molti appassionati di attrezzi da pesca.

DUREVOLE: l'alloggiamento della scatola dell'esca è realizzato in materiale abs di alta qualità, resistente, durevole e leggero.

IMPERMEABILE: la scatola per ami da pesca è circondata da una guarnizione che sigilla bene e fornisce un'efficace resistenza all'acqua.

STRATO PROTETTIVO: Il box per la pesca a mosca ha uno scomparto interno in silicone che può essere sostituito per preservare l'esca e mantenere le mosche asciutte.

GRANDE CAPACITÀ: la scatola per mosche è di piccole dimensioni ma grande nello spazio e può contenere centinaia di mosche, grande scatola per la cattura delle mosche.

Impara due semplici nodi

acquisisce la tecnica del doppio nodo chirurgico (un nodo alla marinara fatto due volte) è un modo rapido ed efficiente per collegare monofili di dimensioni simili (leader su tippet). Un altro nodo facile è il clinch, forte è facile da eseguire;

Preparati a slamare il pesce

che si tratti di rilascio o di trattenuta, è essenziale munirsi di un guadino (net) – meglio se gommato – proporzionato alla situazione, e di una o più pinze slamatori (scissor clamps).

Realizzato in lega di alluminio di alta qualità che ha un'eccellente resistenza alla corrosione.

Il design ad anello a D offre grande praticità durante l'uso.

Manico e cerchio in lega di alluminio anodizzato resistente alla corrosione.

Struttura resistente, robusta e resistente.

Per qualsiasi problema, non esitate a contattarci, siamo sempre qui per aiutarvi e rispondere entro 24 ore.

PTL Prestige multiuso emostato bloccaggio pinze, con rivestimento in PVC 5. 5", curvo

Considera l'acquisto di uno zaino, un giubbotto, un'imbracatura o una cintura per contenere tutti i tuoi oggetti; in pratica, di qualsiasi cosa di impermeabile che ti permetta di gestire tutte le tue scatole per mosche, i tippet e gli accessori. I migliori saranno anche regolabili per il massimo comfort;

Pesca a Mosca Zaino: Il gilet da pesca a mosca, design zaino posteriore, combina la versatilità di uno zaino e un gilet, è possibile posizionare in sicurezza oggetti personali più preziosi o attrezzi da pesca per prevenire la perdita. Tessuto a rete traspirante, offre alta traspirabilità per la circolazione dell'aria, ti fa stare fresco quando fa caldo.

Design multi-tasca: Chiusura frontale con zip, scollo a V e con più tasche e borse per riporre attrezzi da pesca e strumenti di tutte le dimensioni. Il design multi-tasca del gilet da pesca ospita una vasta gamma di attrezzi da pesca e strumenti per soddisfare le diverse esigenze del processo di pesca, mantenere tutto ciò di cui hai bisogno in un campo sicuro.

Rete

Misura regolabile: Lo zaino da pesca è adatto per M-2XL (altezza: 5,2-6,2 piedi, peso: 132-220 libbre). Spallacci regolabili e cinture che possono essere regolati in altezza e peso per adattarsi all'altezza e al peso. Design perfetto per uomini e donne.

Materiale: Panno Oxford + Canvas, Tessuto leggero, quick dry, leggero e comodo da indossare. (l'immagine è presa con il prodotto reale,si prega di fare riferimento alla foto per il colore reale.)

Luogo applicabile: Ottimo per la pesca a mosca, caccia, campeggio, Esterna Fotografia,la pesca in kayak,la pesca in canoa e tutti gli articoli da pesca e la caccia all'aria aperta.

Vestiti in modo appropriato

investi in un buon paio di stivali e abbigliamento tecnico. Nella maggior parte dei casi è necessario un buon paio di trampolieri per tenerti asciutto e caldo. Quelli in neoprene sono leggeri ed economici, ma esistono anche in gomma, nylon o altri materiali sintetici;

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE: Magreel trampolieri da pesca sono ben realizzati con struttura a tre strati e tecnologia avanzata. ATTENZIONE che questo trampoliere deve essere usato con le scarpe da trampolino.

CUSTODIA PROTETTIVA GRAVEL: La protezione professionale per ghiaia da immersione da 0,4 mm rafforza le prestazioni impermeabili ed è comoda da indossare.

DOPPIO CAPPOTTO RINFORZATO PER GINOCCHIO: le posizioni del ginocchio sono rinforzate da un ulteriore strato per migliorare la durabilità, più resistente all'usura per proteggere il ginocchio da danni accidentali.

TASCHE MULTI: esterno progettato con una tasca in lana penetrabile per scaldare le mani, 2 tasche frontali con cerniera per riporre l'attrezzatura da pesca e altri piccoli oggetti; Interno con una tasca con cerniera per proteggere il tuo cellulare.

DESIGN REGOLABILE E PRATICO: realizzato con trecce elastiche, cinturini posteriori ad H con fibbie a sgancio rapido durevoli e cinture regolabili, comodo da trasportare e da togliere.

Fai ricerche sui possibili spot

esplora da subito il maggior numero possibile di specchi d'acqua. Acquisisci familiarità con il comportamento dei pesci e con le varie condizioni. Ricorda che i pesci tendono a stazionare maggiormente nelle acque tranquille, o dietro a massi o rocce, o dove si incontrano le correnti. Questo ti aiuterà anche a familiarizzare con gli aspetti di sicurezza. Considera di portare un bastone per sondare dove cammini. Esci solo quando le previsioni del tempo sono positive. Assicurati che qualcuno sappia dove sei e, meglio ancora, porta un amico. La sicurezza è assolutamente fondamentale quando si inizia a pescare con la mosca, soprattutto in zone fredde o sconosciute;

Esci spesso e divertiti

la parte più eccitante di questo hobby è imparare cose nuove. Uscendo frequentemente acquisirai sempre nuove skill ed esperienza.