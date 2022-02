Pattini da ghiaccio: i migliori disponibili su Amazon

I pattini da ghiaccio si distinguono in due tipologie : i pattini da velocità e gli stivaletti da pattinaggio artistico . Quelli più comunemente associati al pattinaggio sono questi ultimi, caratterizzati da supporti rigidi fascianti che sostengono la caviglia in fase di spinta. La lama è strutturata in modo convesso, per favorire il movimento ed evitare gli urti posteriori. Nella parte anteriore la lama presenta una seghettatura che, nel pattinaggio artistico, serve per i salti.

Il pattinaggio su ghiaccio è uno sport divertente, economico e adatto a tutti. Dal punto di vista dei benefici, pattinare fa lavorare tutti i muscoli e tonifica in particolare quelli delle gambe e dei glutei . Un altro beneficio diretto di questa attività sta nella sua capacità di migliorare equlibrio, bilanciamento ed elasticità . Qualche caduta, specie quando si è alle prime armi, è da mettere in conto: ma quasi sempre finisce con un "niente di grave", se si impara ad assecondare i propri limiti.

Il pattino Bauer Pro Skate ha una vestibilità perfetta per una trasmissione ottimale della potenza. L'ottima vestibilità e un'elevata stabilità laterale - grazie alla costruzione a nervature - lo rendono particolarmente amato dagli utenti di Amazon, che ne lodano la qualità facendogli ottenere quasi esclusivamente recensioni positive. Il materiale esterno è in nylon, pelle e plastica. I pattini sono più o meno delle stesse dimensioni dei normali pattini da strada.

Il brand K2 offre su Amazon il modello Kinetic Ice . La tecnologia brevettata di questo paio di pattini offre agli skaters la precisione di una scarpa rigida in una nuova costruzione di stivale morbido, confortevole e leggero. Gli stivali morbidi hanno una perfetta vestibilità e pieno comfort. L'aallacciatura è tradizionale con chiusura in velcro, mentre lo "Stability Plus Cuff" – un rivestimento in plastica sul fusto - garantisce maggiore stabilità. I materiali sono impermeabili, per piedi caldi e asciutti, e la lama in acciaio inox rivettata, facile da pulire e antiruggine.

I pattini da ghiaccio di Hudora, modello Laura, utilizzano materiali di buona qualità (materiale esterno: pelle, fodera in morbido sintetico). Il binario per pattinaggio artistico è in acciaio al carbonio temprato, la suola in plastica resistente al freddo con effetto pelle. Questo modello è dotato, come molti altri, di protezione anti-taglio. Chi l'ha acqustato su Amazon lo definisce ben fatto e con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, ma c'è chi lo trova un pò troppo rigido in caviglia.

RG1 è il prodotto più venduto della collezione pattini da ghiaccio Roces . Le ragioni di questo successo vanno sicuramente attribuite al design intramontabile e alla sensazione di comfort. Il pattino presenta una tomaia di nylon rinforzato e imbottitura anatomica. La chiusura è veloce e precisa grazie ai lacci di cui è dotato. La lama in acciaio-carbonio è importante per garantire ottime performance. Davvero confortevoli e molto sicuri da indossare, questi pattini sono la scelta giusta anche per tutti coloro che vogliono mostrare un look alla moda.

Su Amazon sono in vendita anche una lunga serie di modelli di pattini da ghiaccio per donna : ecco i più gettonati.

Pattini da ghiaccio per bambini

Per i bambini che vogliono avvicinarsi a questo sport, Amazon ha soluzioni ad hoc, con pattini da ghiaccio allungabili e a misura di piccolo pattinatore:

I pattini da ghiaccio di Roces Jokey Girl - disponibili anche nella versione per maschietti - sono l'ideale per bambini dinamici che crescono in fretta. Questo modello è infatti allungabile, e vanta scafo e gambetto in polipropilene high quality. La chiusura è con leva microregolabile, power strap e lacci. La scarpetta, per parte sua, ha un'imbottitura anatomica, così come anatomico è il plantare. Termoisolante, questo modello mantiene i piedi dei pattinatori più piccoli asciutti e caldi. La lama hockey è in acciaio inossidabile.

Il pattino K2 Raider Ice Skate cresce con il piede del bambino: grazie alla possibilità di regolarlo per diverse misure, non è necessario acquistare nuovi pattini ogni anno. Con il suo supporto per la lama, ha un baricentro più profondo e quindi una maggiore stabilità. Il pattino offre il massimo comfort e sostegno grazie al stivale K2 e al Junior Cuff. I materiali impermeabili e la calda fodera interna mantengono i piedi asciutti e caldi mentre il bambino può pattinare tutto il giorno. Il sistema di allacciatura rapida K2 assicura che i guanti non devono essere rimossi per stringere il pattino.