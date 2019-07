Spesso in ombra rispetto al pattinaggio sul ghiaccio, il pattinaggio a rotelle è uno sport che richiede impegno, costanza, sacrifici a chi lo fa ed è uno spettacolo emozionante per chi ha la fortuna di assistere alle performance dei pattinatori esperti. In Italia esistono più punti vendita specializzati nella vendita di pattini e accessori per il pattinaggio a rotelle, ma, da qualche tempo a questa parte anche online è possibile trovare prodotti interessanti.

Modelli di pattini a rotelle sul mercato

Prima di acquistare un paio di pattini è bene avere le idee chiare sul modello che fa al proprio caso. Se si inizia a frequentare un corso di pattinaggio, con istruttori specializzati, meglio farsi indirizzare da loro nell'acquisto della tipologia migliore. La qualità dei materiali, il tipo di ruote, la taglia, la marca sono tutti dettagli da non sottovalutare se si sceglie di praticare pattinaggio (in linea o a 4 ruote) in maniera seria. Se, invece, quello che state cercando è un modello di pattini di qualità, per soddisfare unicamente la vostra voglia di pattinare nel tempo libero, non vi resta che sbizzarrirvi. Nei negozi di sport, ma anche online, potrete trovare pattini da tutti i prezzi, per tutti i gusti ed esigenze.

I più venduti su Amazon

I pattini più venduti su Amazon sono un modello che unisce lo stile del pattino in linea a quello delle 4 ruote (2 anteriori e 2 posteriore) tipiche del pattinaggio artistico. Si tratta di un modello amatoriale, prodotto da Osprey, stabile e perfetto per imparare. È consigliato soprattutto per i bambini principianti. La misura è regolabile grazie ai ganci di chiusura modulabili, lo stivaletto è resistente e duraturo e ha, al suo interno, una morbida imbottitura. Il pattino ha, inoltre, il freno anteriore, come i pattini professionali.

Pattini classici

Per chi sta cercando il classico pattino con lo scarponcino bianco e le 4 ruote, 2 anteriori e 2 posteriori, da pattinaggio artistico, Roces propone il modello Classic Roller 1, consigliato per iniziare e disponibile anche nella variante con lo scarponcino nero. Una tabella aiuta nella scelta della taglia esatta.

Pattini in linea Roces

Saliamo di prezzo, ma anche di qualità, con i pattini in linea Roces. Un modello professionale, con scafo in polipropilene HQ rinforzato con fibra di vetro, sistema di allacciatura Fast fastening, veltro e fibbia Memory a cricchetto sul fusto. Comodo, in grado di tenere ben salda la caviglia, traspirante, di ottima qualità e consigliato anche per andare ad alta velocità.

Pattini a rotelle per bambine

Infine, ecco un modello di pattini a rotelle che farà perdere la testa alle più piccole. Si tratta dei pattini di Soy Luna, protagonista dell'omonima serie tv e idolo delle più piccole. I pattini Soy Luna sono pensati per un'attività ludica più che sportiva, ma sono comunque realizzati con materiali di alta qualità. Hanno il freno frontale studiato per garantire aderenza al suolo e calzano comodi.