Pattini a rotelle: quali scegliere?

Spesso in ombra rispetto al pattinaggio sul ghiaccio, il pattinaggio a rotelle è uno sport che richiede impegno, costanza, sacrifici a chi lo fa ed è uno spettacolo emozionante per chi ha la fortuna di assistere alle performance dei pattinatori esperti.

In Italia esistono più punti vendita specializzati nella vendita di pattini e accessori per il pattinaggio a rotelle, ma, da qualche tempo a questa parte anche online è possibile trovare prodotti interessanti.

Modelli di pattini a rotelle sul mercato

Prima di acquistare un paio di pattini è bene avere le idee chiare sul modello che fa al proprio caso. Se si inizia a frequentare un corso di pattinaggio, con istruttori specializzati, meglio farsi indirizzare da loro nell'acquisto della tipologia migliore. La qualità dei materiali, il tipo di ruote, la taglia, la marca sono tutti dettagli da non sottovalutare se si sceglie di praticare pattinaggio (in linea o a 4 ruote) in maniera seria.

Se, invece, quello che state cercando è un modello di pattini di qualità, per soddisfare unicamente la vostra voglia di pattinare nel tempo libero, non vi resta che sbizzarrirvi. Nei negozi di sport, ma anche online, potrete trovare pattini da tutti i prezzi, per tutti i gusti ed esigenze.

I più venduti su Amazon

Tra i pattini a rotelle più venduti su Amazon - apprezzati per la comodità e per i colori sgargianti - troviamo quelli di GVDV, stabili e perfetti per imparare ma anche per chi è già esperto. Le ruote di questi pattini misurano 54x32 mm e sono realizzate in PU di alta qualità, perfette sia per uso interno che esterno. Hanno una maggiore resistenza all'usura e la cucitura senza fili della suola rende le scarpe più belle: l'azienda produttrice adotta inoltre una tecnologia di cucitura professionale per rendere le scarpe più sicure e resistenti. Il tessuto interno è molto confortevole e traspirante: può irradiare il calore generato durante l'esercizio e mantenere i piedi comodi e asciutti in qualsiasi momento.

Pattini classici

Per chi preferisce optare per il classico pattino con lo scarponcino bianco (o nero) e le 4 ruote, 2 anteriori e 2 posteriori, da pattinaggio artistico, Roces propone il modello Classic Roller 1, consigliato per iniziare e apprezzato in particolare per l'ottimo rapporto tra qualità e prezzo e per la robustezza. Alcuni utenti ne hanno evidenziato i limiti quando si alza l'asticella e si passa a livelli più importanti, come ad esempio nelle figure di pattinaggio artistico.

Pattini in linea Roces

Quanto ai pattini in linea per adulti, disponibili fino al numero 47, su Amazon spiccano i Roces M12. Questo modello è dotato di scafo in High Grade Poliuretano HGPU, telaio in nylon rinforzato con fibra di vetro, ruote da 58mm88A, cuscinetti ABEC 5 e distanziatori in alluminio. Anche la chiusura è di grande qualità, con leva Memory e lacci, mentre la scarpetta presenta una imbottitura anatomica e Slo-Memory. Pur in presenza di un costo più elevato rispetto ai concorrenti, questi pattini ottengono da chi li ha acquistati giudizi oltremodo positivi, specie per le loro prestazioni e per la loro fattura. La controindicazione è sulle taglie: bisogna stare attenti a scegliere quella più appropriata, seguendo la tabella proposta dal venditore online.

Pattini a rotelle per bambini

Tra i pattini in linea per bambini, sono molto apprezzati quelli di WeSkate. Sono pattini in Mesh Traspirante, con tomaia realizzata in maglia di fibra di poliestere, che migliora notevolmente la mobilità dell'aria e mantiene lontano il calore. Le 8 ruote dei pattini in linea si illuminano mentre scivolano, mentre le dimensioni sono regolabili attraverso un pulsante sulla staffa in acciaio: quando si preme su di esso, è possibile aumentare la lunghezza della scarpa. La fibbia, il velcro e i lacci consentono alla tomaia di avvolgersi saldamente intorno alla caviglia, offrendole una tripla protezione. Questo modello è disponibile sia in rosa che in blu, dalla taglia 35 alla 42.

Infine, ecco un modello di pattini a rotelle che farà perdere la testa alle più piccole. Si tratta dei pattini di Soy Luna, protagonista dell'omonima serie tv e idolo delle più piccole. I pattini Soy Luna sono pensati per un'attività ludica più che sportiva, ma sono comunque realizzati con materiali di alta qualità. Hanno il freno frontale studiato per garantire aderenza al suolo e calzano comodi.

Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.