Paralimpiadi 2020: date e programma Da martedì 25 agosto e fino a domenica 6 settembre 2020 Tokyo ospita l'edizione numero 16 dei Giochi Paralimpici Estivi, kermesse che tornerà nella capitale giapponese a distanza di 56 anni e che segue le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le 22 discipline in programma, che nel 2020 vedranno 2 new entry e 2 esclusioni, andranno in scena nei numerosissimi impianti di gara di Tokyo: il Nuovo Stadio Nazionale, meglio conosciuto come Stadio Olimpico, sarà il fulcro dell'evento con le gare di Atletica e le cerimonie di apertura e chiusura ma in totale saranno ben 17 le locations che ospiteranno le Paralimpiadi

Dove vedere le Paralimpiadi 2020 in tv Con un accordo della durata triennale con il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, la RAI ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutti i principali eventi sportivi paralimpici tra cui Tokyo 2020. La tv di stato garantirà la diretta delle principali competizioni in programma che, come annunciato dalla stessa azienda al momento della presentazione dei palinsesti, saranno visibili esclusivamente sulla tv tradizionale e non sulle piattaforme digitali.

Storia delle Paralimpiadi Quelli di Tokyo 2020 saranno i Giochi Paralimpici numero 16 in una storia che nacque proprio in Italia, nel 1960, quando a margine dei Giochi Olimpici di Roma andò in scena la prima edizione a seguito di numerosi tentativi non ufficiali che si erano susseguiti dal dopoguerra in poi. Fu infatti Ludwig Guttman, il direttore del National Spinal Injures Centre dell'ospedale Stoke Mandeville, nei dintorni di Londra, il primo a proporre l'attività sportiva nei diversamente abili dopo la sua esperienza con i soldati reduci dalla seconda guerra mondiale. Ecco quindi che nel 1948 lo stesso Guttman organizzò i primi "Giochi per disabili" che coinvolsero 14 uomini e 2 donne nella disciplina del tiro con l'arco, andato in scena proprio negli impianti di Stoke. 12 anni più tardi, e dopo 8 edizioni dei Giochi di Stoke Mandeville, le Paralimpiadi divennero ufficiali con Antonio Maglio, Direttore del Centro Spinale di Roma, e Ludwig Guttman che furono gli ideatori della prima edizione alla quale presero parte circa 400 atleti. Getty Images Abebe Bikila Olimpiadi Roma 1960. Bikila dopo il bis olimpico a Tokyo 1968 fu vittima di un incidente automobilistico che comportò la paralisi dal bacino in giù, partecipò alle successive Paralimpiadi nel tiro con l'arco nel 1972 Le Olimpiadi di Roma 1960 furono ricordate sopratutto per l'impresa di Abebe Bikila nella Maratona con l'etiope che concluse per primo e senza scarpe i 42.195km, in pochi sanno però che proprio Bikila dopo il bis olimpico a Tokyo 1968 fu vittima di un incidente automobilistico che comportò la paralisi dal bacino in giù; Bikila non si arrese e continuò la pratica sportiva per poi partecipare ai Giochi paralimpici di Heidelberg nel 1972, l'anno prina della sua morte, nel tiro con l'arco. Getty Images Abebe Bikila al tiro con l'arco Il punto più alto del movimento paralimpico si è poi raggiunto a Londra 2012 quando gli impianti fecero registrare il tutto esaurito nella quasi totalità delle sessioni di gara. Mai l'interesse per lo sport paralimpico aveva raggiunto livelli simili e mai erano stati registrati incassi così alti. Nell'ultima edizione, quella di Rio 2016, la Cina è stata l'indiscussa protagonista con la bellezza di 236 medaglie conquistate davanti a Gran Bretagna (147) e Ucraina (117). In Brasile sono state invece 39 le medaglie azzurre di cui i 10 ori conquistati da Federico Morlacchi, e Francesco Bocciardo nel nuoto, Paolo Cecchetto, Alex Zanardi, Vittorio Podestà e Luca Mazzone nel ciclismo, Assunta Legnante e Martina Caironi nell'atletica, e Bebe Vio nella scherma. Getty Images La campionessa Martina Caironi con la bandiera dell'Italia ai Giochi Paralimpici di Rio 2016

Nuovi sport a Tokyo 2020 Fuori Vela e Calcio a 7 e dentro Badminton e Taekwondo, sono infatti 2 le nuove discipline che andranno in scena a Tokyo 2020 rispettivamente al Yoyogi National Stadium ed al Makuhari Messe. Il Para Badminton si svolgerà tra il 2 ed il 6 settembre e comprenderà 14 diverse categorie, 7 maschili ed altrettante femminili, riservate alle sole disabilità fisiche: la classificazione prevede 2 categorie per atleti in carrozzina (WH1/2) ed ulteriori 4 per chi competerà in piedi (SL3/4, SU5 e SS6). Per esserci a Tokyo 2020, dove ci saranno anche i tornei di doppio e doppio misto, gli atleti avranno ben 13 eventi di qualificazione tra cui il preolimpico di Tokyo. Esordio in Giappone anche per il Para Taekwondo che assegnerà 3 medaglie maschili e 3 femminili per un totale di circa 70 atleti al via: gare previste dal 3 al 5 settembre con le categorie ammesse che riguarderanno i K44 -61kg, -75kg e +75kg per gli uomini e K44 -49kg, -58kg e +58kg per le donne. Il processo di qualificazione alle Paralimpiadi 2020 si concluderà a Milano il 26 aprile 2020, ultima occasione per strappare il pass per Tokyo.

Paralimpiadi Tokyo 2020: ecco le medaglie 80mila tonnellate di scarti elettronici: è questa una delle grandi novità implementate dal comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020, saranno infatti prodotti da vecchi smartphone riciclati le medaglie di questa edizione dei Giochi. 6 milioni di telefonini per un totale di 5mila medaglie, questi gli impressionanti numeri che sono stati resi noti a 365 giorni dall'accensione del braciere olimpico con un notevole passo avanti rispetto a Rio 2016: se per le olimpiadi brasiliane le medaglie furono fabbricate in parte con materiale riciclato, in Giappone il 100% della composizione degli ambiti riconoscimenti sarà riciclato. Oltre 1300 scuole, e la collaborazione con una delle più importanti compagnie telefoniche del Sol Levante, ha permesso la raccolta degli oggetti, tra cui smartphone, macchine fotografiche e computer, che saranno fusi per ottenere Oro, Argento e Bronzo.

La Mascotte delle Paralimpiadi 2020 E' l'eroina Someity la mascotte ufficiale delle Paralimpiadi 2020: ispirata al colore del fiore di ciliegio, pianta molto presente nella cultura giapponese, il pupazzo è stato ideato dall'artista giapponese Ryo Taniguchi che è risultato essere il vincitore tra gli oltre 2000 progetti pervenuti agli organizzatori. Somety farà coppia con Miraitowa, la mascotte delle Olimpiadi. Getty Images La mascotte dei giochi Paralimpici di Tokyo L'ideatore, che ha mantenuto come leitmotiv del personaggio il logo delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, ha lavorato molto sulla fantasia tanto da creare un vero e proprio profilo del personaggio che tra merchandising e cortometraggi farà fruttare agli organizzatori oltre 130 milioni di dollari: Taniguchi descrive infatti Someity come "molto calma" ma che "può diventare molto potente quando necessario riuscendo a volare ed inviare messaggi telepatici grazie alle sue antenne". Miraitowa e Someity, che sono molto amici, vivono nel moderno mondo digitale e, attraverso i nuovi canali social, possono viaggare tra il mondo reale e quello virtuale.

Calendario Paralimpiadi Tokyo 2020 Cerimonia di Apertura/Chiusura: 25 agosto/6 settembre

25 agosto/6 settembre Arco: 28 agosto-5 settembre

28 agosto-5 settembre Atletica: 28 agosto-5 settembre

28 agosto-5 settembre Badminton: 2-6 settembre

2-6 settembre Bocce: 29 agosto-5 settembre

29 agosto-5 settembre Canoa Kayak: 3-5 settembre

3-5 settembre Canottaggio: 28-30 agosto

28-30 agosto Calcio: 30 agosto-5 settembre

30 agosto-5 settembre Ciclismo (pista): 26-29 agosto

26-29 agosto Ciclismo (strada): 1-4 settembre

1-4 settembre Equitazione: 27-31 agosto

27-31 agosto Goalball: 26 agosto-4 settembre

26 agosto-4 settembre Judo: 28-30 agosto

28-30 agosto Nuoto: 26 agosto-4 settembre

26 agosto-4 settembre Powerlifting: 27-31 agosto

27-31 agosto Tiro: 31 agosto-6 settembre

31 agosto-6 settembre Tennistavolo: 26 agosto-4 settembre

26 agosto-4 settembre Taekwondo: 3-5 settembre

3-5 settembre Triathlon: 29 agosto-30 settembre

29 agosto-30 settembre Sitting Volleyball: 28 agosto-6 settembre

28 agosto-6 settembre Wheelchair Basket: 26 agosto-6 settembre

26 agosto-6 settembre Wheelchair Scherma: 26-30 agosto

26-30 agosto Wheelchair Rugby: 26-30 agosto

26-30 agosto Wheelchair Tennis: 28 agosto-5 settembre