Le panche per addominali sono sempre più diffuse nelle nostre case: chiunque abbia anche un piccolo spazio da adibire a palestra , non può prescindere dal collocare una di queste panche per poter fare esercizi per addominali e per rafforzare il core . Ma come orientarsi nella scelta vista la gran varietà di modelli disponibili? Ecco alcuni consigli per fare un acquisto consapevole ed intelligente e portare a casa la panca per addominali giusta per te.

Panca addominali multifunzione

Le panche addominali multifunzione permettono di fare esercizi diversi e possono essere regolate in base allìintensità che vuoi dare al tuo allenamento.

Puoi regolarle in diverse posizioni per mirare a diverse parti dei muscoli addominali e offrono spesso la possibilità di eseguire esercizi aggiuntivi per altri gruppi muscolari, come le braccia e le gambe.

Alcuni modelli hanno anche accessori aggiuntivi, come fasce elastiche o pesi integrati.

Ecco, quindi, 5 modelli di panche multifunzione.

Finer Form Panca pesi multifunzionale

Progettata per diversi allenamenti, per lavorare sulla maggior parte dei principali gruppi muscolari e modellare addominali, schiena, petto, glutei, tendine del ginocchio e tronco. Realizzata in acciaio di alta qualità e con finitura verniciata a polvere antigraffio per resistere alle più difficili routine di esercizio. Panca declinata e piana completamente regolabile: 1 regolazione per la panca piana e 2 regolazioni per la panca declinata con 4 regolazioni per i piedi e 8 cuscini di supporto per le cosce, per regolazioni semplici in altezza.

Yoleo panca regolabile multifunzione

La panca di YOLEO progettata non solo come panca per pesi ma anche per sedersi, ed è ideale per i bicipiti, tricipiti, addominali, allenamento delle gambe. Lo schienale è regolabile in 7 posizioni ed è diventato completamente sicuro e allenarsi in tutti i portamenti sarà facile. I pedali antiscivolo sono realizzati in plastica di alta qualità per garantire sicurezza durante l'attività fisica e impedire di sfregare o graffiare il pavimento.

PASYOU Panca Palestra Multifunzione

La Panca Pieghevole ha 7 posizioni dello schienale che possono soddisfare tutte le tue esigenze durante l'allenamento. Lo schienale e il sedile sono realizzati in pelle antistrappo e antiscivolo e riempiti con morbida schiuma.Buona resilienza, nessuna piega, antiscivolo e resistente al sudore, migliora il comfort.

HOMCOM Panca Multifunzione per Allenamento a Casa

Questa panca per addominali può essere utilizzata per addominali, curl-up, sollevamenti delle gambe e flessioni e rendere più efficace il bodybuilding in casa e in ufficio. Le cavigliere morbide regolabili della panca palestra su 5 livelli si adattano a diverse condizioni di altezza e forza. La panca per esercizi è costituita da una struttura in acciaio e da una spessa spalliera imbottita, che può sostenere fino a 120 kg di peso.

PASYOU Panca Pesi Palestra Regolabile con 90 Gradi

La panca palestra multifunzione PASYOU PA500 è progettata con una struttura tecnica basata su meccanismi umani. La panca pesi multifunzione regolabile ha 7 posizioni dello schienale e 3 posizioni del sedile per soddisfare pienamente tutte le tue esigenze di esercizio.