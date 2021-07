Pallavolo Under 18 e Under 20

Introduzione

L'obiettivo principale di un programma di preparazione fisica per lesquadre del settore giovanile under 18 ed under 20 è quello di creare un atleta dotato di gruppi muscolari ed articolari atti a sopportare le varie sollecitazioni che si vengono ad istaurare a breve e medio termine.

Lo sviluppo di un programma di allenamento deve tenere conto delle tappe di sviluppo bio-fisiologico del giocatore, ma anche degli aspetti legati al modello di prestazione ed allo stato fisico dell'atleta.

Gli aspetti da considerare quando si vuole compiere un'azione corretta nell'ambito della preparazione fisica giovanile possono essere così riassunti:

caratteristiche ed effetti dei processi di adattamento; caratteristiche dei sistemi (organi o fattori fisiologici) e delle strutture epiteliali, connettive, di sostegno, muscolari e nervose; caratteristiche e dinamica dei processi di recupero; reazioni dell'organismo alle varie sollecitazioni dovute ai diversi carichi di allenamento: tipo di sollecitazione prodotta, tipo di sollecitazioni prodotte quando si aumenta il carico e l'allenamento; controllo e valutazione dello stato di forma dei tessuti e dei sistemi.

L'alterazione della capacità di carico può essere dovuta sia a fattori di natura congenita, che a fattori di tipo acquisito, ma anche a motivi legati a metodiche di allenamento e carichi non adeguati.

Naturalmente, la cosa più importante su cui dobbiamo fare particolare attenzione è quella di proteggere i nostri atleti dai paramorfismi e dalle patologie che si possono istaurare in seguito ai diversi e continui sovraccarichi durante le varie sedute di allenamento.

La capacità di carico del pallavolista dipende dalla capacità degli organi e dei tessuti di sopportare le sollecitazioni relative al gesto atletico specifico.

Dal punto di vista dell'organizzazione della programmazione specifica nella preparazione fisica degli atleti, è necessario suddividere i ragazzi per squadre, assegnando loro tempi e metodi per ogni squadra.