Pagaia per stand up paddle: i migliori modelli online

Il surf è forse lo sport da spiaggia più conosciuto al mondo, dopo il beach volley. Eppure coloro che amano il mare e l'oceano possono dilettarsi in altrettanto entusiasmanti attività sportive come ad esempio lo stand up paddling .

Dalla posizione eretta l'atleta rema con la pagaia sul SUP. Questa, infatti, consente una propulsione maggiore e permette all'atleta di arrivare ad anticipare l'onda sulla velocità . Lo stand up paddling può fare paura, eppure dalla posizione eretta cavalcare le onde è persino più facile che con il surf. Il SUP è anche uno sport in certo modo definibile " panoramico ". Infatti, se non ci si vuole avventurare in adrenaliniche corse sulle onde, si può usare il SUP in totale relax per remare lungo la costa e ammirare il paesaggio marino circostante.

Lo stand up paddle è lo strumento con cui si pratica lo stand up paddling che invece è il nome con cui ci si riferisce allo sport in sé. Noto anche con l'acronimo di SUP, questo sport consiste in una sorta di variante del surf, in cui l'atleta sta in piedi su una tavola ampia, con l'utilizzo di una pagaia che ne permette lo spostamento.

Le migliori pagaie acquistabili online

La pagaia, oltre alla tavola, è dunque l'accessorio principale per chi pratica SUP. Ecco quindi una selezione dei migliori modelli di pagaia per SUP disponibili online.

Pagaia da SUP Abahub

Disponibile in sei diverse varianti di colore, questa pagaia per SUP è un modello di fascia medio-alta, ma con un buon rapporto qualità/prezzo. Si tratta di una pagaia realizzata con lama in fibra di vetro e PP, con asta telescopica in carbonio che raggiunge una misura compresa tra i 170 e i 218 cm. La pagaia presenta una doppia lama con design concavo, ideale anche per chi è principiante. L'Impugnatura in PP è altamente ergonomica e la pagaia ha un peso complessivo non eccessivo. Il carbonio la rende infatti abbastanza leggera da risultare ben maneggevole. Incluso nel prezzo, con questa pagaia si riceve un'apposita borsa che ne consente lo spostamento in maniera facile e sicura. E' dotata di cerniera, tracolla e maniglia per il trasporto a mano.

Pagaia per SUP Fixget

Indicata per persone con un'altezza superiore ai 152 cm (dunque, in generale, non per bambini), questa pagaia da SUP - utilizzabile anche per coloro che vanno in kayak - è un modello dal prezzo abbastanza accessibile, con asta realizzata in alluminio e lame in fibra di vetro e polipropilene. La pagaia è disponibile in nero ed è dotata di lama smontabile (ciò significa che si può utilizzare per il kayak a due lame o con una sola per il SUP). L'asta in alluminio ossidato risulta leggera, ma resistente ed è regolabile su una misura compresa tra i 175 e i 215 cm. L'impugnatura ergonomica presenta un design dalla forma a T, che facilita la presa ed evita le cadute.

Pagaia Unisex Aquamarina

Ecco uno dei modelli di pagaia per SUP caratterizzati da un prezzo accessibile a tutti, adatto dunque a chi cerca un prodotto valido, ma economico: questa pagaia è utilizzabile a due lame per il kayak e a una sola per il SUP e ha asta realizzata in alluminio, leggera ed estensibile da 175 a 236 cm. Le pale, di dimensione 40 x 20 cm, sono invece realizzate in polipropilene e la pagaia ha un'impugnatura a T particolarmente ergonomica e confortevole per chi la utilizza. La pagaia è disponibile unicamente nella tonalità di colore in nero.

Pagaia Doppia per Kayak HEIMUNI

Ecco un altro dei modelli più economici di pagaia per SUP, disponibile in nero e con asta realizzata in alluminio aeronautico, leggera, maneggevole e regolabile. La pagaia presenta due lame di forma asimmetrica (è infatti versatile e indicata sia per SUP, che per kayak o canoa) in polipropilene al 60% e fibra di vetro al 40%, con una misura totale di 222 cm. L'asta in alluminio di questa pagaia è dotata alle estremità di anelli anti gocciolamento. Si tratta di un prodotto di fascia medio-bassa, indicato però per chi è alle prime esperienze con questo tipo di sport acquatico.

SUP gonfiabile FunWater

Per chi volesse fare un acquisto completo, ecco un kit da SUP che include sia la pagaia, che la tavola: si tratta di un set disponibile in tre diverse colorazioni, che comprende lo stand up paddle board, la pagaia, la borsa per il trasporto e anche altri accessori (pinne, pompa ad alta pressione, leash di sicurezza). La tavola in PVC è gonfiabile e ha una misura di 335 x 82 x 15 cm, mentre la pagaia è regolabile e presenta un'unica lama (è dunque indicata esclusivamente per il SUP).