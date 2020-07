Occhialini da Nuoto Migliori: Guida all'Acquisto

Occhialini da Nuoto Gli occhialini da nuoto sono un accessorio piccolo ma molto utile e amato da nuotatori professionisti e amatoriali. Non sono obbligatori nel caso dell'allenamento in piscina, a differenza dalla cuffia e, ovviamente, del costume da bagno, ma sono fondamentali per avere una buona visuale sott'acqua e, ancora di più, per la protezione dell'occhio dal cloro presente in vasca. In commercio ne esistono svariati modelli, con diverse caratteristiche e per questo è importante imparare a scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze. Esistono occhialini da allenamento, per nuoto agonistico, occhialini svedesi, con le lenti graduate, antiappannamento. E, ancora, ci sono occhialini che proteggono gli occhi dai raggi UV, quelli specifici per uomo, donna e bambini. Insomma, forse non lo immaginavate, ma il mondo degli occhialini da piscina è davvero vasto e variegato e necessita di una guida che possa condurre all'acquisto più giusto. Per approfondire: Scarpe da Scoglio, le migliori per il mare

Occhialini da Nuoto: come scegliere modello e taglia Come scegliere il modello giusto di occhialini da nuoto? Questa domanda non è affatto banale, o meglio è la risposta a non esserlo. Nuotare con degli occhialini scomodi compromette l'allenamento, difficilmente, infatti, si riesce a resistere più di qualche bracciata una volta che l'acqua è penetrata all'interno della lente o che quest'ultima si è appannata. Ci sono essenzialmente due parametri di cui bisogna tenere conto: Modello (design)

Taglia Il modello non riguarda tanto una scelta estetica, quanto il sentirsi comodi con un particolare taglio di lenti, bordo di gomma e così via. Ad esempio non tutti gli occhialini da nuoto hanno la chinghia regolabile, in alcuni casi è fissa e alcuni nuotatori si trovano perfettamente a loro agio con questo desing standard. La taglia, infine, è fondamentale: sbagliare taglia significa condannarsi a non usare mai quel paio di occhialini da nuoto, perché l'acqua entrerà sempre e comunque. Ecco un piccolo trucco per non sbagliare la taglia, simile a quello che si utilizza per le maschere da snorkeling: gli occhialini vanno provati all'asciutto, si devono appoggiare le lenti agli occhi e premere forte, quindi allontanare le mani. Se gli occhialini da nuoto restano ben aderenti al viso sono quelli giusti, se invece cadono la taglia è molto probabilmente sbagliata o quel particolare modello non si addice alla forma del vostro viso.