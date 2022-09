Joanna Borella Allenatrice di calcio

Meglio nota come Mister Jo, lavora come allenatrice di calcio a Milano. È stata la prima bambina di origini indiane a essere adottata in Italia, aprendo il canale delle adozioni internazionali nel nostro Paese a metà degli anni Sessanta. Sportiva appassionata, operatrice d’infanzia/educatrice ormai da vent’anni, allenatrice e non ultimo mamma. Oggi dirige l’associazione di calcio femminile Bimbe nel Pallone