"Da grande farò la calciatrice" - 1 Ottobre 16h30 - Spazio Indoor Dazio 1

In occasione di Mypersonaltrainer Days, primo evento in assoluto di Mypersonaltrainer dedicato al benessere, avremo il piacere di incontrare Gaia Missaglia, allenatrice di calcio U10-U9 Femminile per l'Ac Milan e Francesca Gargiulo, allenatrice della squadra Esordienti U13 presso F.c. Como Women.

Nell'incontro parleremo delle nuove prospettive per il calcio femminile in Italia.

Dove e quando?

Il talk si terrà durante la prima giornata dell'evento Mypersonaltrainer Days, il 1 ottobre alle ore 16h30, nell'area indoor del Dazio Doganale 1.

Come prenotarsi?

Puoi prenotarti al talk "Da grande farò la calciatrice" con Gaia Missaglia e Francesca Gargiulo, cliccando qui ->> ISCRIVITI QUI