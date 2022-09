Filippo Tortu Velocista italiano

Nato a Milano il 15 giugno 1998, Filippo proviene da una famiglia votata all’atletica: il nonno Giacomo, il papà Salvino, il fratello maggiore Giacomo, tutti velocisti. Nel 2015 ha realizzato il primato italiano allievi dei 100 metri con 10.33 e sui 200 in 20.92. Nel 2016 ha stabilito il record nazionale juniores dei 100 correndo due volte in 10.24. Nel 2017 altri primati italiani juniores sui 60 indoor (6.64) e sui 100 metri (10.15), il personale sui 200 (quarto azzurro di sempre con 20.34 al Golden Gala) e il titolo europeo U20 a Grosseto. Nel 2018 diventa il primo italiano capace di scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri piani, avendo corso in 9"99 al Meeting di Madrid. Nel 2019 conquista la finale ai campionati del mondo di Doha. Nel 2021 Ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, grazie al tempo di 37”50, nuovo record italiano, vince la medaglia d’oro nella staffetta 4x100. Con il tempo di 20"10 è inoltre il secondo italiano più veloce di sempre nei 200 metri piani, alle spalle del primatista europeo Pietro Mennea. Nel 2022 conquista la medaglia di bronzo ai campionati Europei di Monaco di Baviera, dopo 44 anni dall’ultima medaglia sui 200 metri piani di un italiano. Diplomato al liceo scientifico, studia Impresa e Management alla Luiss di Roma.