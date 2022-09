MYPTDays: Talk con Arianna Talamona. "A stile libero contro le difficoltà"

Arianna Talamona Nuotatrice

Arianna Talamona, nata nel 1994 ha una malattia ereditaria rara. Dal 2009 inizia a praticare nuoto a livello agonistico vincendo 9 medaglie a livello europeo, 2 ori e 3 argenti ai campionati mondiali di Londra 2019 e una medaglia d'argento alle paralimpiadi di Tokyo 2020. Da circa 6 mesi pratica il paratriathlon dove ha già conquistato un titolo italiano e ha partecipato a una competizione internazionale. Arianna è laureata in psicologia e ha frequentato un master in sport digital marketing e communication e è anche una content creator. E' stata selezionata da Meta come una dei 150 Creators of Tomorrow a livello mondiale.