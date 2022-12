Myprotein abbigliamento: una marcia in più per i tuoi allenamenti

Una scelta vincente anche in vista del Natale. Se tra i tuoi amici e parenti ci sono dei veri amanti del fitness, sorprendili con un regalo sportivo utile e di qualità, in grado di rendere più facile e comfortevole i loro allenamenti in palestra.

Myprotein da anni è al fianco degli sportivi e li supporta in un lifestyle orientato al benessere. Oltre alle linee di integratori ed alimenti per la nutrizione sportiva, la linea di abbigliamento nasce dall'esigenza di offrire il massimo comfort durante ogni tipo di performance.

Praticare regolare esercizio consente infatti non solo di prevenire malattie e disturbi futuri, ma di agire sul presente per garantire un buon equilibrio psico-fisico.

Potrai scegliere i tuoi capi filtrandoli per tipologia di abbigliamento, oppure selezionare il tipo di sport per trovare subito tutto il necessario in base alla tua attività.

Sei alla ricerca di capi comodi realizzati con tessuti tecnici di qualità per le tue sessioni in sala pesi? Hai bisogno di un outfit invernale perfetto per il jogging? Oppure vuoi fare un regalo gradito e di sicura utilità?

Myprotein abbigliamento donna: i capi perfetti per lei

Se ti piace praticare sport ma non vuoi rinunciare allo stile è il momento di scoprire la collezione Myprotein, pensata per tutte le amanti dell'activewear. Potrai indossarla durante i tuoi workout in palestra, l'allenamento all'aperto o, perché no, come outfit sportivo per le tue uscite quotidiane.

La scelta è davvero ampia: anche in questo caso usa i filtri per orientarti sulla tipologia di capo, di sport, oppure lasciati guidare dai colori. Diversi capi sono disponibili in numerose tinte che potrai abbinare tra loro in un look completo o mixarli a tuo piacimento.

Tra i capi più richiesti ci sono i reggiseni sportivi senza cuciture: morbidissimi, assicurano un comfort perfetto durante l'esercizio e hanno coppe rimovibili per adattarsi alle tue esigenze.

La gamma di giacche e gilet è invece ideale per ripararti dal brutto tempo, in caso di corse all'esterno o anche durante il tuo tragitto verso la palestra.

Immancabile poi la selezione di pantaloni aderenti, felpe in stile oversize e i morbidi jogger: potrai indossarli per allenarti in palestra, ma anche a casa all'insegna del relax.