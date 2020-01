Myprotein abbigliamento: la collezione esclusiva dedicata allo sport

Non tutti sanno, tuttavia, che Myprotein presenta anche una selezione di indumenti dedicati allo sport. Potrai trovare leggins, crop top ideali per l'esercizio, ma anche reggiseni sportivi, felpe e giacche. Oltre a numerosi capi maschili. Tutto ciò che devi fare è collegarti alla sezione dedicata all'abbigliamento. E per chi approfitta di un Codice Sconto Myprotein , ci sono numerose offerte vantaggiose su tantissimi articoli. Ma che tipo di prodotti si trovano nel catalogo?

Proteine in polvere, vitamine, minerali, cibi proteici: il sito offre una vasta gamma di prodotti di prima qualità pensati per ogni necessità alimentare e sportiva.

Con sede a Manchester e attiva in oltre 70 nazioni, l'azienda Myprotein è conosciuta in tutto il mondo come marchio leader per la nutrizione sportiva.

Abbigliamento sportivo donna: la collezione Myprotein

Ti piace tenerti in forma ma, anche in palestra, non vuoi rinunciare al tuo look? La collezione Myprotein nasce proprio per soddisfare questa esigenza: proporre capi alla moda, perfetti per assecondare tutte le esigenze di fitness. Questo grazie al frutto di una ricerca costante: tutti i modelli vengono continuamente aggiornati per garantire la massima vestibilità e tessuti di prima qualità.

Come la linea Power, che presenta tantissimi modelli di leggins, crop top, sports bra incrociati dietro la schiena in diverse varietà cromatiche.

Oppure la linea Dry-Tech, progettata con tessuto traspirante e leggero, ideale anche per le performance più intense.

Cerchi una tuta o una felpa con cappuccio? Scopri le ultime novità della linea Tech che propone pullover con orlo e cappuccio regolabili, ideali per offrire il massimo comfort senza rinunciare allo stile.

Oppure la nuovissima Rest Day, la collezione lounge pensata per il benessere di tutti i giorni, con capi comodi e alla moda, perfetti anche per una giornata di relax sul divano.

Accessori per lo sport

Oltre all'abbigliamento, poi, Myprotein propone diversi complementi utili per svolgere l'attività sportiva o da portare con sé in palestra. Ci riferiamo a borsoni, biancheria intima, asciugamani, contenitori, shakers ma anche a diversi accessori per l'esercizio.

Chi pratica sollevamento di pesi, ad esempio – e vuole proteggersi dagli infortuni – troverà su Myprotein guanti, cinture, supporti per le ginocchia e avvolgi pesi.

Chi, invece, ha la necessità di svolgere l'esercizio a casa o in viaggio, può avvalersi di diversi prodotti come bande di resistenza, bastoni e rulli massaggianti, foam roller e corde per saltare.

Myprotein abbigliamento donna: spedizioni, consegne e occasioni di risparmio

Ma come funzionano le spedizioni e le consegne su Myprotein? E quali sono le migliori occasioni di risparmio?

Il sito garantisce spedizioni gratuite per tutti gli ordini pari o superiori a 50 euro. Per quanto riguarda i tempi di consegna, invece, per l'Italia esistono due possibilità:

Standard : spedizione in 3-5 giorni lavorativi con corriere

: spedizione in 3-5 giorni lavorativi con corriere Consegna il giorno successivo: per ordini effettuati entro le ore 16

Myprotein, inoltre, garantisce diverse occasioni di risparmio. Oltre ai consueti saldi, si possono trovare numerose offerte esclusive su Telegram e per ogni nuovo amico che porti su Myprotein avrai diritto a 5 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto.