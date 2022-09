MYPDAYS: Talk con Linda Cerruti. "I valori dello sport (anche oltre le medaglie!)"

I valori dello sport (anche oltre le medaglie!) - 2 ottobre ore 18:00 - Spazio Indoor Dazio

Come prenotarsi?

Puoi prenotarti al talk "I valori dello sport (anche oltre le medaglie)" con Linda Cerrui, cliccando qui ->> ISCRIVITI <<

In occasione di Mypersonaltrainer Days, primo evento in assoluto di Mypersonaltrainer dedicato al benessere, parleremo molto di sport e degli insegnamenti che può dare fin da bambini. Come portavoce di questo stile di vita è con noi un'atleta che non solo ha vinto tante medaglie, ma che vuole anche vincere i pregiudizi in particolare contro le donne. Linda Cerruti, campionessa di nuoto artistico.

Dove e quando?

Il talk si terrà durante la prima giornata dell'evento Mypersonaltrainer Days, il 2 ottobre alle ore 18h00, nell'area indoor del Dazio Doganale.