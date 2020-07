Mute Migliori per Surf, Sub, Nuoto: 5 Modelli Shorty e Integrali per Uomo e Donna

Bisogna però scegliere con attenzione la propria muta, in base alla propria morfologia fisica e alle proprie esigenze. In alcuni casi è indispensabile scegliere una muta integrale , che copra le gambe o che addirittura abbia il cappuccio, in altri può essere sufficiente la muta shorty, che ripara petto e gambe. Ad esempio nel surf si ricorre spesso a questa soluzione, perché anche se questo sport non si pratica immersi nell' acqua , ci si deve riparare dal vento che altrimenti trasmette una sensazione di freddo .

Proprio come un abito sartoriale, la muta va scelta con misure alla mano (petto, girovita , bacino ) ed è sempre meglio provarla di persona per verificare come calza. E' importante verificare di riuscire a respirare tranquillamente, senza fastidiosa sensazione di oppressione sul petto, ma tenete anche presente che se si formano molte pieghe nella zona tra petto, braccia e ascelle , forse la muta è troppo comoda e poco funzionale.

La muta è un indumento che deve calzare come una seconda pelle . Come è facile immaginare, non si tratta unicamente di una questione di stile, né di comodità, ma questo aspetto tocca anche la fondamentale riuscita tecnica della muta prescelta. La muta, infatti, per proteggere dal freddo dell'acqua e consentirci di mantenere una buona temperatura corporea , deve essere aderente e non lasciare penetrare l'acqua.

La Cressi Diver Man Monopiece è, come suggerisce il nome del modello, una tuta monopezzo per immersioni. E' realizzata in neoprene bifoderato dello spessore di 5mm (molto protettiva). E' dotata di una zip sulla parte anteriore che facilita l'indossarla e due piccole zip sono collocate anche poco sopra il malleolo . I polsini e le caviglie hanno la finitura ribattuta. Gli utenti che l'hanno acquistata segnalano che è provvista di imbottitura all' altezza delle spalle , dove in genere viene sistemato il gav.

In genere queste mute sono realizzate in neoprene, il materiale certamente più diffuso quando si parla di questo indumento, ma sono più spesse di quelle utilizzate per altri sport acquatici. Un'altra caratteristica a cui fare attenzione se si acquista una muta subacquea è la tenuta. Esistono mute semi-stagne o stagne che proteggono dalla possibile penetrazione dell'acqua e, di conseguenza, dal freddo. Le tute stagne in questo senso sono il massimo, ma dipende sempre dall'uso che ne si fa stabilire se si ha bisogno di un modello di questo tipo o se ci si può "accontentare" di una muta dalle prestazioni più limitate, ma comunque buona.

Il modello classico di muta subacque è quello integrale. Una muta che è un pezzo unico e che copre fino alle caviglie ed è dotata anche di cappuccio per coprire e proteggere la testa. Se ci si dedica ad immersioni impegnative, ad esempio quelle che prevedono l'impiego delle bombole, è bene acquistare una tuta di ottima qualità per proteggersi dalle basse temperature dell'acqua.

La muta corta SAEC è perfetta per lo snorkeling. E' realizzata in neoprene che, però, in questo caso raggiunge uno spessore di soli 2 mm. Si tratta sempre di un modello monopezzo, la parte del busto e quella dei pantaloncini sono infatti un unico. Il design, comodo ed essenziale, prevede anche un pratico colletto che, nel caso desse fastidio, si può allentare (o stringere) utilizzando la chiusura con il velcro. Questo prodotto è molto apprezzato dagli utenti Amazon, perché ha un buon rapporto qualità prezzo ed è estremamente versatile, infatti questa muta può tornare utile anche se si praticano altri sport acquatici.

Non è necessaria una mutamonopezzo, va bene anche la versione shorty, così come non si deve acquistare un modello particolarmente spesso, visto che l'immersione non è totale e non è prolungata.

Lo snorkeling è un'attività molto praticata, perché non richiede alcuna particolare preparazione fisica, ma solo di avere a disposizione una location adeguata, una maschera da snorkeling e, eventualmente, delle pinne per aiutarsi nella nuotata. Chi ama fare snorkeling può avvantaggiarsi dell'uso di una muta perché indossandola può prolungare la permanenza in acqua, soffrendo meno il freddo.

Muta da Surf e Windsurf

Anche chi pratica il surf o il windsurf può trovare comodo indossare una muta che protegga dall'azione del vento sulla pelle bagnata dagli schizzi d'acqua. A meno di non avere esigenze particolari, o di non soffrire troppo il freddo, una muta shorty è più che sufficiente per surf e windsurf. Basta che funzioni da schermo e che ci permetta di eseguire i movimenti in libertà, garantendoci un minimo di protezione quando si cade in acqua. In ragione di tutto questo, non è necessario che la muta sia particolarmente spessa o stagna.

Muta da Surf e Windsurf Cressi Lido

La muta Cressi Lido è una muta shorty, cioè monopezzo ma non integrale, perché lascia parte delle gambe e delle braccia scoperte. E' una muta che si presta moltissimo alla pratica di surf e windsurf proprio perché può fare da barriera contro il vento ed evitare che gli schizzi d'acqua trasmettano una spiacevole e dannosa sensazione di freddo. E' realizzata in neoprene bifoderato ed è spessa appena 2 mm, uno spessore comunque sufficiente per questo tipo di attività acquatiche. Ha una zip che corre lungo tutto il petto e che permette di indossare la muta facilmente, il collo è leggermente aperto per garantire libertà di movimento. Infine il prezzo è veramente basso.