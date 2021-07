Muro nella Pallavolo: Cos’è e Come si Esegue

Cos'è

Il muro è la risposta naturale di opposizione che i giocatori di rete mettono in atto in conseguenza all'attacco dell'avversario.

Il muro consiste in un salto che si combina all'innalzamento delle braccia tese in alto, in modo tale da formare, con le mani, un piano di respinta del pallone verso il campo avversario.

L'esecuzione del muro si divide in quattro fasi:

Posizione di partenza;

Caricamento;

Estensione;

Ricaduta.

Posizione di partenza

Le gambe devono essere leggermente flesse, pronte a staccare;

La distanza da rete deve essere di circa 50cm;

Le braccia sono alte e con i gomiti davanti al viso;

Le mani si trovano sopra l'altezza della testa e le dita sono bene aperte;

I piedi devono essere paralleli, altrimenti la spinta in alto si tradurrà in una spinta in alto - avanti.

Caricamento

Ciò che caratterizza il caricamento è la chiusura dell'angolo tibio-tarsico, cioè quello tra la gamba ed il piede.

Estensione

È molto importante estendere gli arti superiori direttamente alto-avanti cercando una buona invadenza.

Ricaduta

Le gambe devono ammortizzare la ricaduta con un leggero piegamento; i piedi devono toccare terra più o meno contemporaneamente ed in buon equilibrio. Nella ricaduta, le braccia devono ritardare il più possibile il ritorno indietro, sia per aiutare a mantenere un buon equilibrio, sia per prolungare il tempo di efficacia del muro.